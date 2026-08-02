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Danski pilot i grčki koordinator jednog helikoptera su poginuli u sudaru dva helikoptera za gašenje požara u Grčkoj.

Britanski pilot i grčki koordinator drugog helikoptera su prebačeni u bolnicu gde se podvrgavaju snimanju i laboratorijskim testovima. Prema prvim informacijama, uzrok nesreće najverovatnije je ljudska greška.

Vazduhoplovni inženjer i istražitelj vazdušnih nesreća Fedon Karaiosfidis dao je svoju prvu tehničku procenu uslova pod kojima su se dva helikoptera za gašenje požara sudarila u oblasti Psata.

On od samog početka pojašnjava da je ovo početna procena zasnovana na trenutno dostupnim podacima i video dokumentu koji je objavljen sa incidenta, naglašavajući da se svaki definitivan zaključak može izvući tek nakon zvanične istrage nesreće. Kako napominje, dva helikoptera Bell 214ST, koja su iznajmljena od australijske kompanije McDermott Aviation, delovala su u formaciji tokom gašenja požara iz vazduha, što je proces koji je regulisan strogim pravilima koordinacije i specifičnim operativnim procedurama.

„Gašenje požara iz vazduha se sprovodi uz strogu koordinaciju“

Karaiosfidis objašnjava da operacijama gašenja požara iz vazduha obično prethodi koordinacioni helikopter vatrogasne službe, koji funkcioniše kao „leteći kontrolni toranj“, organizujući ulazak i izlazak vazdušnih vozila iz područja požara.

- Avioni i helikopteri nisu pomešani i, po pravilu, slična vozila deluju zajedno. To jest, Kanaderi deluju zajedno, veliki helikopteri zajedno, manji zajedno. Svaka formacija ima svog vođu, koji, nakon koordinacije sa koordinacionim helikopterom, daje konačna uputstva za osu napada i način prilaza - kaže on.

„Drugi helikopter je udario u prvi“

Pozivajući se na prvi dostupni vizuelni dokaz, inženjer ističe da su procene zasnovane isključivo na videu koji je objavljen.

„Iz onoga što se može videti na videu, što nije idealno za sigurne zaključke, pošto nema drugog helikoptera ispred formacije, čini se da se drugi helikopter sudario sa prvim, koji je bio vođa formacije.“

On naglašava da glavni predmet istrage nije samo sudar, već uglavnom razlozi koji su doveli do toga da se dva helikoptera približe tako blizu.

„Delikatna tačka je zašto su dva helikoptera bila tako blizu jedan drugom. Zašto se formacija prekinula? Zašto je drugi helikopter izgleda imao bržu brzinu spuštanja i približio se prvom tokom spuštanja? To su ključna pitanja na koja istraga mora da odgovori.“

Prema njegovim rečima, postoji nekoliko mogućih scenarija, bez kojih se nijedan u ovom trenutku ne može isključiti.

„Silazna struja, bočni vetar ili čak mehanički kvar mogli su igrati ulogu. Ljudski faktor takođe nikada nije odsutan iz vazduhoplovnih incidenata. Međutim, to se ne može istražiti daljinski i sa podacima koje danas imamo.“

Avio-inženjer je izbegao prejudiciranje uzroka incidenta, insistirajući da će samo zvanična istraga pružiti odgovore.

„U ovom trenutku ne možemo reći šta se tačno dogodilo. Svi scenariji ostaju otvoreni, čak i onaj o mehaničkom kvaru na jednom od dva helikoptera. Ne treba dodeljivati odgovornost pre nego što se istraga završi. Uzrok će se otkriti tek kroz zvaničnu istragu i prave dokaze.“