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Dve osobe preminule su u roku od nekoliko sati na mađarskom festivalu psihodelične muzike Ozora, nakon čega su organizatori saopštili da su odlučili da privremeno prekinu muzičke programe.

Žena (39) iz Mađarske je preminula nakon što joj je pozlilo, dok je Amerikanac (45) preminuo nakon što je skočio sa bine, prenosi mađarski Indeks.

Policijska stanica iz okruga Fejer je saopštila da je služba obezbeđenja festivala juče popodne obavestila policiju da je jednoj ženi pozlilo na događaju, kao i da se smatra da je njena smrt verovatno uzrokovana ekstremnom vrućinom.

Organizatori festivala su saopštili da je žena doživela iznenadni srčani zastoj i da je medicinska pomoć stigla na lice mesta u roku od nekoliko minuta, ali da nije mogla da joj pomogne.

Nedugo zatim, jedan Amerikanac se popeo na scenografiju na glavnoj bini, a zatim je skočio odatle.