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Kamen se kontrolisano detonira tamo gde se Dunav razdvaja na rukavce Bala i Ostrvo (Stari Dunav) kako bi se više vode usmerilo ka nuklearnoj elektrani Černavoda. Rumunska mornarica je izvela prve probne eksplozije oko podneva po lokalnom vremenu, prema izveštaju Antene3 na CNN-u.

Ministarstvo odbrane objavilo je snimak probne eksplozije u nedelju popodne, navodeći da je u operaciji učestvovalo više od 100 vojnika. Probna eksplozija izvedena je kako bi se proverili tehnički uslovi pre glavne operacije, a stručnjaci će analizirati rezultate kako bi odredili naredne korake. Kasnije je kontraadmiral Marsel Nekulae, zamenik načelnika štaba rumunske mornarice, objavio da će uklanjanje stene Paržoaja biti nastavljeno u ponedeljak i da se nadaju da će operacija biti završena u utorak.

Stena Paržoaja na desnoj obali Dunava je granitna formacija, zapravo izbočina zemlje, koja utiče na količinu vode koja ulazi u dva kraka reke. Njena eksplozija deli javno mnjenje, na primer, postojala je zabrinutost da intervencija u vanrednim situacijama uopšte ne uzima u obzir stavove meštana. Novinar Valentin Koman skrenuo je pažnju na činjenicu da vlasti do sada nisu rešile ozbiljne infrastrukturne nedostatke, kao što je činjenica da selo Paržoaja nema vodu za piće, pa su meštani prepušteni na milost i nemilost protoka vode iz bunara i izvora. Koman je takođe izrazio zabrinutost da li će lokalna crkva, koja je deo kulturne baštine Dobrudže, biti pogođena eksplozijom.

Ministarstvo odbrane je u petak saopštilo da je rumunska mornarica počela sa istraživanjem Dunava u pogođenom području kako bi se pripremila za preusmeravanje vodenog toka. Sledeća faza intervencije je delimično zatvaranje kraka Bala, o čemu je takođe bilo reči u petak. Pro TV je u subotu uveče izvestio da će četiri barže, dugačke približno 70 metara i visoke 3 metra, biti napunjene kamenom i potopljene kako bi se stvorio podvodni prag koji će smanjiti količinu vode koja ulazi u krak Bala i preusmeriti vodeni tok ka Starom Dunavu. Svaka od barži biće natovarena sa oko 500 tona kamenja.

Pored toga, Direkcija za donji Dunav radi na produbljivanju korita Starog Dunava za jedan metar, a čisti se i kanal koji vodi do bazena za hlađenje reaktora Černavoda. Vlada je iz rezervnog fonda izdvojila 7 miliona leja za radove. Romeo Soare, predstavnik Direkcije za donji Dunav, rekao je za ProTV da će se efekti radova oko nuklearne elektrane osetiti najranije sredinom sledeće nedelje.

Nivo Dunava opada za 2-3 centimetra dnevno

Sorin Rindašu, zamenik generalnog direktora Rumunske direkcije za upravljanje vodama, upozorio je u subotu, prema pisanju Agerpresa, da će reaktor 2 nuklearne elektrane, koji je još uvek u funkciji, trajati oko četiri do pet dana pod trenutnim uslovima, jer nivo vode Dunava u oblasti Černavode opada za oko 2-3 centimetra dnevno. Prema rečima Rindašua, potrebne su vanredne mere kako bi se zaustavio pad nivoa vode.

Na ulasku Dunava u Rumuniju protok reke trenutno iznosi oko 1.600 kubnih metara u sekundi, što je znatno ispod višegodišnjeg proseka od približno 4.700 kubnih metara u sekundi.

Stručnjak je takođe rekao da, iako pada kiša na gornjem Dunavu u Austriji, a padavine su povećale vodostaj pritoka reke, a samim tim i Dunava, biće potrebno sedam dana da ova poplava stigne do granice, a još pet dana da stigne do Černavode.

1/5 Vidi galeriju Rekordno nizak vodostaj Dunava poremetio je plovidbu i turizam. Kruzeri su ostali zaglavljeni severno od Budimpešte, a turističke vožnje su obustavljene. Foto: Nicolae Dumitrache/AP

Reaktor 1 nuklearne elektrane Černavaca je isključen iz nacionalnog energetskog sistema u utorak ujutru, a u četvrtak je prvo objavljeno da će biti isključen i reaktor 2, ali je potom odlučeno da se nastavi sa radom. Nuklearna elektrana Černavaca pokriva skoro 20 procenata potrošnje električne energije Rumunije. Instalirani kapacitet bloka 1 je 706,5 MW, a bloka 2 704,8 MW, tako da bi istovremeni kvar dva bloka mogao da znači gubitak proizvodnog kapaciteta od više od 1.400 MW za nacionalnu mrežu.

Proglašena energetska kriza

Vršilac dužnosti premijera Ilie Bolojan objavio je nakon vanredne sednice kabineta u petak uveče da je u Rumuniji proglašena nacionalna energetska kriza za avgust zbog pada proizvodnje električne energije. Vlada je pozvala sve rumunske elektrane da rade maksimalnim kapacitetom, dok Nacionalna regulatorna agencija za energetiku (ANRE) i Transelektrika hitno priključuju na mrežu solarne elektrane, vetroelektrane i kapacitete za skladištenje koji su već završeni, ali još uvek čekaju dozvole.

Pored hitnih mera, rekao je Bolojan, biće obustavljen i projekat usmeren na ekološku sanaciju područja ogranka Bala, što bi takođe bilo važno zbog planiranih reaktora 3 i 4 nuklearne elektrane Černovci. Investicija od 150 miliona evra je jednom došla do faze objavljivanja postupka javne nabavke, ali je na kraju otkazana.

Bolojan je u petak pozvao stanovništvo i javne institucije da dobrovoljno smanje potrošnju, posebno u večernjim satima. Rekao je da su najveći industrijski potrošači u Rumuniji već upozoreni na situaciju i da će u ponedeljak biti konsultovani o planiranim ograničenjima proizvodnje. Kao odgovor na poziv, Jaši je bio prvi veći rumunski grad koji je odlučio da ograniči javnu rasvetu noću.

Nizak vodostaj već izaziva ozbiljne probleme i u plovidbi. Poslednjih dana nekoliko barži nasukalo se na peščane sprudove, dok su operacije njihovog oslobađanja bile dodatno otežane.