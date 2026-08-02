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Vozači u američkoj saveznoj državi Arkanzas nisu mogli da veruju svojim očima kada su ugledali čoveka koji liči na "Spajdermena" kako rizikuje sopstveni život da bi pomogao čoveku u invalidskim kolicima da bezbedno pređe prometnu saobraćajnicu.

Muškarac u invalidskim kolicima pokušavao je da pređe čak šest traka puta u jednom gradu u Arkanzasu, ali nije uspevao da stigne na drugu stranu pre nego što se upali zeleno svetlo za vozila.

U tom trenutku u pomoć mu je pritekao Kristofer Helental, koji je bio obučen u kostim Spajdermena jer se vraćao sa zabave sa temom superheroja.

Helental je sedeo u svom crvenom džipu i čekao na semaforu kada je primetio čoveka u nevolji. Bez razmišljanja je izašao iz vozila i potrčao ka njemu.

"Ja ću ti pomoći", rekao je dok je gurao kolica preko pešačkog prelaza, na oduševljenje prolaznika.

Uspeo je da prebaci čoveka na bezbednu stranu svega nekoliko sekundi pre nego što se na semaforu upalilo zeleno svetlo i kolona vozila nastavila da se kreće.

Ceo događaj zabeležila je ulična sigurnosna kamera, a lokalna policija je kasnije objavila snimak na društvenim mrežama i zahvalila Helentalu što je pomogao čoveku da bezbedno pređe ulicu.

Govoreći o svom postupku, Helental je rekao:

"Adrenalin me je potpuno preplavio. Samo sam pomislio: 'Već nosim ovo odelo, biće prilično smešno.'"

Nakon što je čoveka bezbedno prebacio preko puta, Helental je potrčao nazad do svog džipa, koji je u međuvremenu blokirao saobraćaj.

"Morao sam brzo da se vratim jer se zeleno svetlo upalilo veoma brzo", rekao je i dodao da je oduvek bio veliki obožavalac Spajdermena.

Video koji je objavila policijska uprava Džonsbora ubrzo je postao viralan na Fejsbuku i prikupio desetine hiljada reakcija.

"Za sedam godina rada u policiji nikada nisam videla nešto slično", rekla je portparolka policije Sali Smit.