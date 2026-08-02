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Italijanska mornarica predvodila je zajedničku operaciju Evropske unije tokom koje je 2. avgusta izvršen pregled ruskog tankera iz takozvane „flote iz senke“ u Sredozemnom moru, saopštilo je Ministarstvo odbrane Italije.

Akcija je izvedena u okviru operacije IRINI, misije Evropske unije zadužene za nadzor krijumčarenja oružja i nafte u Sredozemlju.

U jutarnjim satima italijanski ratni brod Thaon di Revel izvršio je pregled tankera Toa Payoh, koji se nalazi na listi ruskih brodova obuhvaćenih sankcijama EU. Cilj kontrole bio je da se proveri nacionalnost broda, koji je u trenutku presretanja plovio pod zastavom Kameruna.

1/6 Vidi galeriju Ruski tanker Foto: STR/EFE, Ramon Espinosa/AP

Tanker je presretnut u međunarodnim vodama zapadno od ostrva Pantelerija, između Sicilije i Tunisa. Prema navodima italijanskog Ministarstva odbrane, kapetan broda u početku nije sarađivao sa italijanskim oficirima niti je dostavio traženu dokumentaciju.

Dvosatna operacija uz podršku Grčke i Poljske

Nakon odbijanja saradnje, posada broda Thaon di Revel odlučila je da se ukrca na tanker, uz podršku grčkog ratnog broda i poljskog pomorskog patrolnog aviona.

"Italijanskoj posadi broda Thaon di Revel i svim pripadnicima vojske koji su učestvovali u operaciji želim da odam priznanje za profesionalizam, spremnost i odlučnost koje su pokazali", izjavio je italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto.

"Ova aktivnost predstavlja još jedan konkretan dokaz doprinosa Italije bezbednosti na Mediteranu i naporima Evropske unije", dodao je on.

Prema saopštenju ministarstva, operacija, koja je trajala oko dva sata, izvedena je "bez problema i u potpunoj bezbednosti". Provera brodske dokumentacije i dalje traje, dok nije saopšteno da li je tanker zvanično zadržan.

Širenje akcija protiv „flote iz senke“

Operacija IRINI pokrenuta je 2020. godine sa ciljem sprovođenja embarga Ujedinjenih nacija na isporuke oružja Libiji, ali je njen mandat u međuvremenu proširen. U okviru misije već je pregledano više ruskih brodova iz „flote iz senke“ koji plove Sredozemnim morem.

Pored zajedničkih operacija EU, Francuska, Švedska, Belgija i Velika Britanija takođe su prethodnih meseci izvršile preglede brodova za koje se sumnja da pripadaju ruskoj „floti iz senke“ nakon njihovog ulaska u teritorijalne vode tih država.

1/13 Vidi galeriju Uništrena ruska "flota iz senke" u Azovskom moru Foto: Printscreen X

Nakon što je operacija IRINI 20. jula uspešno izvršila pregled četvrtog ruskog broda u Sredozemlju, visoka predstavnica EU za spoljnu politiku Kaja Kalas saopštila je da je Unija odobrila da i zajednička pomorska misija u Indijskom okeanu dobije ovlašćenje za presretanje tankera za koje se sumnja da pripadaju ruskoj „floti iz senke“.

Ruska „flota iz senke“ obuhvata hiljade starih, često neosiguranih brodova koje Moskva koristi za transport nafte i zaobilaženje međunarodnih sankcija. Prema navodima Evropske unije, prihodi od izvoza nafte koriste se za finansiranje ruskih vojnih aktivnosti u Ukrajini, dok se deo goriva ovim putem doprema i na teritorije pod ruskom okupacijom.