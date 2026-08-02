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Jezero Brenec, dugačko i vijugavo jezero na granici Švajcarske i Francuske, gotovo je potpuno presušilo i više od nedelju dana nije plovno zbog dugotrajne suše koja je pogodila vodotokove širom Evrope.

Tokom letnjih meseci ovo jezero je uobičajeno puno kampera, kupača i ljubitelja vožnje kanuima, dok tri turističke kompanije svake sezone prevoze hiljade posetilaca brodovima.

Međutim, ove godine gotovo da nema turista, jer je nivo vode u reci Dub, koja napaja jezero, naglo opao nakon višemesečnog nedostatka padavina i tri uzastopna toplotna talasa, od kojih poslednji još traje.

Na ispucalom mulju ostale su nasukane desetine plovila, među kojima je i turistički brod "Džambo", kojim upravlja Ivan Dirig, vlasnik kompanije "Societe de Navigation des Brenets".

"Teško nas je pogodilo jer smo potpuno nemoćni pred ovim fenomenom", rekao je Dirig za Rojters.

Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

On je već bio primoran da otpusti zaposlene i strahuje da će poslovnu godinu završiti sa gubitkom. Nivo vode trenutno je više od devet metara ispod proseka i opada za oko 22 centimetra dnevno.

Meteorološka služba MeteoSuisse navodi da je od aprila palo svega oko polovine uobičajene količine kiše, zbog čega je ovogodišnja suša uporediva sa najtežim sušnim periodima iz 1976, 2003. i 2018. godine. Dugoročne prognoze ukazuju da će padavina biti manje od proseka najmanje do sredine avgusta.

Iako je jezero i ranije bilo pogođeno sušama koje su štetile turizmu, Dirig ističe da su one sada znatno učestalije.

"Ovakve suše dolaze jedna za drugom, nešto što nikada ranije nismo videli", rekao je on.

Preostala voda u jezeru je smeđe boje i svedena na uzak pojas u sredini, u kojem su ostale zarobljene ribe, dok po njemu pliva tek nekoliko labudova. Meštani navode da je obližnji vodopad So de Dub, koji se napaja iz jezera, gotovo potpuno presušio.