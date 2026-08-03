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Najmanje 72 osobe su poginule u najnovijem masovnom prilivu migranata iz Maroka u špansku enklavu Seutu u Severnoj Africi, saopštile su vlasti u novom broju žrtava objavljenom u nedelju, nakon što je još pet tela pronađeno duž obale, prenela je britanska agencija Rojters (Reuters).

Više od 50.000 migranata stiglo je u Seutu, jednu od dve kopnene granice Evropske unije na afričkom kontinentu, kopnom i morem, počev od četvrtka.

1/8 Vidi galeriju Seuta - Migranti se probijaju u španski gradiš na severu Afrike Foto: Marcos Moreno / Zuma Press / Profimedia

Više od 48.000 ljudi vratilo se u Maroko za 48 sati, a drugi tokom vikenda, saopštile su španske vlasti.

Predstavnik španske vlade u Seuti Migel Anhel Peres (Miguel Angel Perez), rekao je u nedelju novinarima da je više od 1.000 ljudi takođe medicinski zbrinuto.

Situacija u gradu se značajno poboljšala, dodao je Peres, navodeći da još mnogo toga treba da se učini da bi se sve vratilo u normalu.