OPERACIJA "GAŠENJE KRIMA" Rusi vraćeni u kameno doba! Okupirane teritorije u potpunom mraku - Dronovi pogodili 13 energetskih objekata (VIDEO)
Snage za bespilotne sisteme Oružanih snaga Ukrajine pogodile su još 13 elektroenergetskih objekata na teritorijama Donjecke, Hersonske i Zaporoške oblasti koje su pod ruskom kontrolom, u okviru operacije "Gašenje Krima" (Crimean Switch Off).
Kako prenosi Ukrinform, to je na Fejsbuku saopštio komandant Snaga za bespilotne sisteme Robert "Mađar" Brovdi.
"Operacija 'Gašenje Krima' širi se jugom: ptice Snaga za bespilotne sisteme uspešno su pogodile još 13 energetskih čvorišta u roku od 72 sata. Termoelektrana Zujevska, Mariupolj, Geničesk, Berdjansk i druga mesta suočavaju se sa nestancima struje", naveo je Brovdi.
Pogođeni energetski objekti
Prema njegovim rečima, pogođeni su:
- energetska infrastruktura Termoelektrane Zujevska u gradu Zuhresu, Donjecka oblast;
- trafostanica "Mirna" (330 kV) u Mariupolju;
- trafostanica "Azovska-220" (220 kV) u Mariupolju;
- trafostanica "Mesto-6" (110 kV) u Mariupolju;
- trafostanica "Mesto-11" (110 kV) u Mariupolju;
- trafostanica "Mesto-2" (110 kV) u Mariupolju, Donjecka oblast;
- trafostanica "Geničesk" (150 kV) u Hersonskoj oblasti, koja je ponovo gađana;
- trafostanica "Topolino" (110 kV) u mestu Topolino, Zaporoška oblast;
- trafostanica "Makorti" (110 kV) u Berdjansku, Zaporoška oblast;
- trafostanica "Volodarska" (110 kV) u mestu Mikilske, Zaporoška oblast;
- jedna trafostanica u Berdjansku, Zaporoška oblast;
- trafostanica "Novooleksijivka" (150 kV) u mestu Novooleksijivka, Hersonska oblast;
- trafostanica "Geničesk" (150 kV) u Geničesku, Hersonska oblast.
Brovdi je naveo da je od 1. jula do 2. avgusta u okviru operacije pogođeno ukupno 177 energetskih objekata na privremeno okupiranim teritorijama Ukrajine.
Ukrinform podseća da su borci Prvog izdvojenog centra Snaga za bespilotne sisteme ranije pogodili i ruski protivvazdušni raketni sistem Tor-M2, kao i sedam radarskih stanica u Krasnodarskoj oblasti u Rusiji.
(Kurir.rs/Ukrinform)