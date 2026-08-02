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Snage za bespilotne sisteme Oružanih snaga Ukrajine pogodile su još 13 elektroenergetskih objekata na teritorijama Donjecke, Hersonske i Zaporoške oblasti koje su pod ruskom kontrolom, u okviru operacije "Gašenje Krima" (Crimean Switch Off).

Kako prenosi Ukrinform, to je na Fejsbuku saopštio komandant Snaga za bespilotne sisteme Robert "Mađar" Brovdi.

"Operacija 'Gašenje Krima' širi se jugom: ptice Snaga za bespilotne sisteme uspešno su pogodile još 13 energetskih čvorišta u roku od 72 sata. Termoelektrana Zujevska, Mariupolj, Geničesk, Berdjansk i druga mesta suočavaju se sa nestancima struje", naveo je Brovdi.

Pogođeni energetski objekti

Prema njegovim rečima, pogođeni su:

energetska infrastruktura Termoelektrane Zujevska u gradu Zuhresu, Donjecka oblast;

trafostanica "Mirna" (330 kV) u Mariupolju;

trafostanica "Azovska-220" (220 kV) u Mariupolju;

trafostanica "Mesto-6" (110 kV) u Mariupolju;

trafostanica "Mesto-11" (110 kV) u Mariupolju;

trafostanica "Mesto-2" (110 kV) u Mariupolju, Donjecka oblast;

trafostanica "Geničesk" (150 kV) u Hersonskoj oblasti, koja je ponovo gađana;

trafostanica "Topolino" (110 kV) u mestu Topolino, Zaporoška oblast;

trafostanica "Makorti" (110 kV) u Berdjansku, Zaporoška oblast;

trafostanica "Volodarska" (110 kV) u mestu Mikilske, Zaporoška oblast;

jedna trafostanica u Berdjansku, Zaporoška oblast;

trafostanica "Novooleksijivka" (150 kV) u mestu Novooleksijivka, Hersonska oblast;

trafostanica "Geničesk" (150 kV) u Geničesku, Hersonska oblast.

Brovdi je naveo da je od 1. jula do 2. avgusta u okviru operacije pogođeno ukupno 177 energetskih objekata na privremeno okupiranim teritorijama Ukrajine.

Ukrinform podseća da su borci Prvog izdvojenog centra Snaga za bespilotne sisteme ranije pogodili i ruski protivvazdušni raketni sistem Tor-M2, kao i sedam radarskih stanica u Krasnodarskoj oblasti u Rusiji.