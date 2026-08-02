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Kupači na plaži Kazuca na Siciliji ostali su u šoku kada su na obalu počeli da isplivavaju snopovi novčanica evra. Mnogi su pokušali da pokupe novac, ali je policija ubrzo reagovala i zaplenila više od 700.000 evra kako bi utvrdila odakle potiče.

Istražitelji su zaplenili i gliser sa kojeg je, prema sumnjama, novac bačen u more, a plovilo je poslato na forenzičko veštačenje. U međuvremenu su sicilijanski mediji objavili identitet njegovog vlasnika, koji tvrdi da nema nikakve veze sa pronađenim novcem.

Neobičan incident dogodio se 28. jula, kada je gliser dug oko 5,5 metara ostao bez goriva nedaleko od obale Kazuce, zapadno od Marine di Raguze. Na plovilu su bila trojica punoletnih državljana Malte i jedno trinaestogodišnje dete, prenosi Malta Today.

Prema informacijama italijanske policije, plovilo je nakon nestanka goriva počelo da pluta bez kontrole, zbog čega je zatražena pomoć obalske straže. Kada su pripadnici straže prišli gliseru, osobe na njemu su, navodno u panici, u more bacile kese pune novca.

Gotovo 700.000 evra bilo je spakovano u plastične kese, koje su potom stavljene u Lidl kesu i drugu torbu za kupovinu sa logotipom malteškog brenda "Three Hills". Talasi su ubrzo izbacili novac na peščanu plažu, gde su ga primetili kupači.

Italijanske vlasti sada pokušavaju da utvrde poreklo gotovine. Državljani Malte privedeni su radi saslušanja, ali su kasnije pušteni da se brane sa slobode uz kauciju. Njihov identitet zvanično nije saopšten.

Iako dosadašnja istraga nije utvrdila postojanje krivičnog dela, istražitelji pokušavaju da razjasne zbog čega su putnici na gliseru prevozili gotovo 700.000 evra u gotovini i kome je taj novac bio namenjen.

Poznat identitet vlasnika glisera

Prema pisanju sicilijanskih medija, vlasnik glisera je malteški državljanin Oven Džons.

Istraživački novinar Đuzepe Bašijeto, koji piše za portal Gli Stati Generali, tvrdi da se Džons u trenutku incidenta nalazio na plovilu, navodeći da on nema kriminalni dosije.

Međutim, kako piše Bašijeto, pregled njegovog Fejsbuk profila pokazuje brojne fotografije luksuznih automobila i čamaca, kao i objave koje ukazuju da je poslednjih meseci često plovio između Malte, Sicilije, Kalabrije i Apulije.

U jednoj objavi od 28. juna, uz fotografiju izlaska sunca iznad Marine di Raguze, Džons je napisao: "Dobro jutro, Marina di Ragusa."

Vlasnik negira bilo kakvu povezanost sa novcem

Regionalni list Ragusa News navodi da su malteški državljani tokom saslušanja iskoristili pravo da ćute.

Advokat Franko Debono rekao je za Times of Malta da njegov klijent ne može da potvrdi da li je u vreme incidenta bio na Siciliji, ali insistira da pronađeni novac nije njegov i da sa njim nema nikakve veze.

Bašijeto je u svom tekstu ukazao i na to da se mesto gde je gliser ostao bez goriva nalazi između Punta Seške i Punta Bračeta, u području koje, prema njegovim tvrdnjama, koriste albanske kriminalne grupe u saradnji sa lokalnim mafijaškim organizacijama.