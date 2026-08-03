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Turska Uprava za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama (AFAD) saopštila je da je zemljotres zabeležen u 3 sata po lokalnom vremenu u provinciji Ismailija, a epicentar je bio na dubini od 5,47 kilometara.

Lokalni mediji prenose da se podrhtavanje tla osetilo u više gradova, uključujući i glavni grad Kairo. Egipatski Crveni polumesec saopštio je da za sada nema prijava o povređenima niti o materijalnoj šteti.

Građanima je upućen apel da izbegavaju stare zgrade i objekte sa vidljivim oštećenjima. Ministarstvo zdravlja Egipta aktiviralo je plan za hitne intervencije, a sve bolnice stavljene su u stanje maksimalne pripravnosti.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

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