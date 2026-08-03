Severoistočni Egipat rano jutros pogodio je zemljotres jačine 5,3 stepena po Rihterovoj skali
epicentar u provinciji ismailija
SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO EGIPAT! Treslo se i u Kairu, stižu snimci, bolnice stavljene u najviši stepen pripravnosti! (VIDEO)
Slušaj vest
Turska Uprava za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama (AFAD) saopštila je da je zemljotres zabeležen u 3 sata po lokalnom vremenu u provinciji Ismailija, a epicentar je bio na dubini od 5,47 kilometara.
Lokalni mediji prenose da se podrhtavanje tla osetilo u više gradova, uključujući i glavni grad Kairo. Egipatski Crveni polumesec saopštio je da za sada nema prijava o povređenima niti o materijalnoj šteti.
Građanima je upućen apel da izbegavaju stare zgrade i objekte sa vidljivim oštećenjima. Ministarstvo zdravlja Egipta aktiviralo je plan za hitne intervencije, a sve bolnice stavljene su u stanje maksimalne pripravnosti.
Reaguj
Komentariši