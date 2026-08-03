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Kineska centralna banka saopštila je u nedelju da će u drugoj polovini 2026. godine nastaviti da sprovodi umereno labavu monetarnu politiku, ojačati kontraciklično prilagođavanje i preduzeti mere za održivi i kvalitetniji razvoj ekonomije.

Narodna banka Kine (NBK) navela je u saopštenju nakon radne konferencije za drugu polovinu godine da će sveobuhvatno koristiti instrumente monetarne politike i pravovremeno ih prilagođavati u skladu sa ekonomskim kretanjima.

Banka će održavati dovoljnu likvidnost, usmeravati finansijske institucije ka boljem usklađivanju kreditne ponude, kao i podsticati rast društvenog finansiranja i ponude novca u skladu sa ciljevima ekonomskog razvoja i stabilnosti cena.

NBK će takođe podržati visokokvalitetni razvoj „tehnološkog odbora“ na tržištu obveznica, postepeno uvoditi instrumente za podelu rizika namenjene tehnološkim inovacijama i obveznicama privatnih kompanija, kao i unaprediti razmenu podataka i primenu finansijskih usluga zasnovanih na tehnologiji.

Pored toga, centralna banka će poboljšati sistem kreditne podrške za privatna preduzeća i mala i srednja preduzeća, kao i dodatno ojačati kapacitete finansijskih institucija za pružanje usluga tim sektorima u drugoj polovini godine.