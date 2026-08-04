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Rusija je upozorila Irsku da će svaki pokušaj Dablina da izvrši akte protiv trgovačkih brodova zbog kršenja sankcija rezultirati ozbiljnim posledicama, rekao je ruski ambasador u Irskoj Jurij Filatov.

Nedavno usvojeni zakoni Irske predviđaju da irska vojska može da se ukrca na brodove zbog borbe protiv kršenja režima sankcija.

- Ovde govorimo o tome da Dablin pokazuje spremnost za takve akcije i, teoretski, mogao bi da se pridruži piratskim akcijama svojih starijih drugova - izjavio je ruski diplomata.

- Irska strana je upozorena da će pokušaji izvršenja takvih akata piraterije imati najozbiljnije posledice po njih - dodao je Filatov.

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