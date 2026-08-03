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Ukrajinska vojska je, prema navodima ruskih Telegram kanala, 3. avgusta izvela napad dronovima na logistički centar kompanije "Vajldberis" u mestu Hrjastovo (Vladimirska oblast).

Slike i snimci meštana prikazuju gust crni dim, a neposredno pre udara iznad područja primećeni su dronovi.

Pres-služba kompanije potvrdila je izbijanje požara, dodajući da prema prvim informacijama nema žrtava, dok obim štete još nije poznat. "Kijev independent" nije mogao da potvrdi ove navode, a Kijev se do sada nije oglasio.

"Vajldberis", koji se često poredi sa Amazonom, već je u više navrata bio meta - dan ranije (2. avgusta) pogođeno je i njihovo skladište u Samarskoj oblasti. Ovi udari su postali gotovo svakodnevna pojava u okviru šire kampanje napada na rusku infrastrukturu.

Na platformi ove kompanije prodaju se i proizvodi vojne namene, uključujući komponente za dronove i pancire. Kompanija i njena osnivačica Tatjana Kim su pod međunarodnim sankcijama, a Poljskaje još 2022. navela da je "Vajldberis najveći poreski obveznik u Rusiji". Uz to, njihov bankarski ogranak je u julu sankcionisan od strane EU zbog finansiranja ruskog državnog budžeta.

Tatjana Kim se 31. jula obratila javnosti povodom učestalih napada i naglasila da kompanija nije dužna da nadoknadi štetu korisnicima: "Napadi na skladišta predstavljaju višu silu. Nije važno da li je ta odredba navedena u uslovima korišćenja ili nije, jer se prema zakonu takvi gubici ne nadoknađuju."

Ruski napad na logistički centar Rozetke

Ruske snage izvele su dva uzastopna napada na glavni logistički centar ukrajinske kompanije za elektronsku trgovinu Rozetka u gradu Brovari (Kijevska oblast) u roku od 24 sata.

Prvi udar dogodio se u subotu ujutru, 1. avgusta, dok je u objektu radilo 270 zaposlenih. Poginuo je radnik Volodimir Meljničenko (61), dok je sedam osoba povređeno (jedna osoba je i dalje u teškom stanju). Načelnik regionalne vojne administracije Timur Tkačenko saopštio je da je oštećeno i najmanje 12 vozila u krugu objekta.

U noći između subote i nedelje, 2. avgusta, dva jurišna drona iranske proizvodnje tipa Šahedponovo su pogodila isto najveće skladište kompanije. Suosnivačica Rozetke Irina Čečotkina i sama kompanija saopštili su: "Ovo je drugi napad na naše skladište u roku od 24 sata. Očigledno nije reč o slučajnosti, već o namernom udaru." U ovom noćnom bombardovanju nije bilo povređenih, a kompanija navodi da nastavlja rad po planu uprkos udarima.

Ovi napadi poklopili su se sa masovnom ruskom ofanzivom proteklog vikenda, tokom koje je lansirano 185 dronova i ispaljeno 35 raketa širom zemlje.