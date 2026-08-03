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Oko 60.000 ljudi dobilo je naređenje za evakuaciju zbog šumskih požara koji ugrožavaju grad Spokejn u američkoj saveznoj državi Vašington, saopštili su u nedelju lokalni zvaničnici. Dodali su da je u požarima u tom području uništeno oko 600 objekata, uključujući kuće i poslovne zgrade.

Načelnik vatrogasne službe Spokejna Tom Vilijams rekao je za Rojters da požar poznat kao "Spokejn eria fajr", koji obuhvata tri odvojena požarišta, ugrožava područja za koja je izdato naređenje za evakuaciju.

Prema podacima federalnog tima za upravljanje vanrednim situacijama, požari su do nedelje zahvatili oko 2.180 hektara. On je rekao da požari još nisu stavljeni pod kontrolu.

Zvaničnici su na konferenciji za novinare održanoj u nedelju popodne saopštili da za sada nema prijavljenih žrtava. Gradonačelnica Spokejna Liza Braun ocenila je da je ovo "najgora prirodna katastrofa sa kojom se naš region ikada suočio".

Izvršna direktorka kompanije "Avista jutilitis" Heder Rozentrejder izjavila je da je oko 10.000 korisnika u regionu u nedelju popodne ostalo bez električne energije.

Državni zvaničnici navode da širom savezne države Vašington trenutno gori više od 101.171 hektara zemljišta.

Guverner Vašingtona, Bob Ferguson rekao je da je u nedelju razgovarao sa predsednikom SAD Donaldom Trampomi zatražio pomoć Federalne agencije za upravljanje vanrednim situacijama (FEMA).