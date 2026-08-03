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Donald Tramp je podelio snimak završnog udarca i naveo da je pobedio rezultatom 70. Na snimcima sa dodele vidi se kako prima dva velika pehara.

Teren na kojem je održano prvenstvo ima par 72. Rezultat 70 znači da je rundu završio sa dva udarca manje od standardnog broja predviđenog za taj teren. U golfu je manji broj udaraca bolji rezultat.

- Hvala svima koji su učestvovali. Pobedio sam rezultatom 70 - napisao je Tramp. Dodao je da, za razliku od ostalih takmičara, ima veoma malo vremena za trening jer je usredsređen na brojne druge obaveze.

- To se zove TALENAT. Ja ga imam, a oni nemaju! - poručio je Tramp.

Tramp se godinama hvali rezultatima koje ostvaruje na golf terenima u svom vlasništvu. U razgovoru sa američkim vojnicima u novembru 2025. rekao je da je osvojio 38 klupskih prvenstava i naglasio da je svako od njih osvojio na legitiman način.

Nakon najnovije dodele pojedini mediji navode da broj titula koje sebi pripisuje sada premašuje 40.

Tačan broj i okolnosti tih pobeda već dugo izazivaju rasprave u golfskim krugovima. Časopis Golf Monthly navodi da Tramp u svoj zbir ubraja seniorska i superseniorska prvenstva, kao i druga takmičenja koja ne odgovaraju uobičajenoj definiciji klupskog prvenstva. Većina pobeda koje navodi ostvarena je na terenima čiji je vlasnik.

Među primerima koje kritičari izdvajaju nalazi se prvenstvo u Trampovom klubu u Vest Palm Biču 2018. godine. Tramp nije učestvovao u glavnom delu takmičenja, već je naknadno izazvao pobednika na meč od devet rupa.

Nakon pobede u tom duelu proglasio se sapobednikom klupskog prvenstva, a njegovo ime upisano je na listu pobednika kluba.