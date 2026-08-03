Slušaj vest

Kako prenosi portal ZN, pukovnik Aleksandar Iljukevič saopštio je tokom gostovanja na državnom kanalu VoenTV da je počelo formiranje 37. samostalne vazdušno-desantne jurišne brigade i da je jedinica trenutno u fazi intenzivnog razvoja.

- Već smo počeli formiranje vojnih jedinica. Jedan bataljon je formiran, oficiri su raspoređeni, a ljudstvo je regrutovano Ove godine formiramo još jedan bataljon, kao i jedinice borbene podrške, artiljerije, protivvazdušne odbrane i izviđačke jedinice - rekao je Iljukevič.

Prema navodima, raspoređivanje 37. brigade u Gomeljskoj oblasti ima za cilj jačanje južnog krila Belorusije, koje vlasti u Minskuveć duže vreme označavaju kao jedno od ključnih bezbednosnih područja.

Beloruska vojska Foto: Handout / AFP / Profimedia

Nova brigada pridružiće se postojećim vazdušno-desantnim snagama Belorusije, koje trenutno čine tri samostalne brigade - 103. u Vitebsku, 38. u Brestu i 5. u Marjinoj Gorki, nedaleko od Minska.

Formiranje nove brigade usledilo je nakon nekoliko sedmica pojačanih vojnih aktivnosti Belorusije duž granice sa Ukrajinom.

Početkom jula, Državna granična služba Ukrajine (DPSU) saopštila je da Belorusija intenzivno razvija novu vojnu infrastrukturu u pograničnom području, pre svega poligone i logističke centre, ali da u tom trenutku nije primećeno značajnije gomilanje trupa.

1/7 Vidi galeriju Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko prati vežbe nuklearnog arsenala Rusije i Belorusije Foto: BELARUS PRESIDENT PRESS SERVICE HANDOUT/BELARUS PRESIDENT PRESS SERVICE

Kasnije tokom meseca, beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko govorio je o navodnom "nedostatku ljudstva" u oružanim snagama i naložio ministru odbrane Viktoru Hrenjinu da na čuvanje južne granice pošalje zvaničnike koji ne ispunjavaju očekivanja, kao i radnike iz poljoprivrednog sektora.

- Svako ko ne izvršava naređenja treba da bude poslat u vojsku. Neka tamo služe. Mogu da sede u šumi. I tamo su potrebni ljudi - rekao je Lukašenko tokom sastanka posvećenog kampanji žetve za 2026. godinu.

1/6 Vidi galeriju Beloruska vojska Foto: EPA / BELARUSIAN DEFENCE MINISTRY, Shutterstock, Viktor Tolochko / Sputnik / Profimedia

- Svi koji ne znaju da rade - u vojsku i na južnu granicu - dodao je.

Iako Lukašenko često tvrdi da Ukrajina predstavlja bezbednosnu pretnju Belorusiji, istovremeno ističe da Minsk nema nameru da se direktno uključi u rat.