"Šta su skrivili oni koji su pošteno radili?"

"Šta su skrivili oni koji su pošteno radili?"

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Tri dana pre nego što je trebalo da polaže ponovljeni prijemni ispit za medicinu, sedamnaestogodišnji Kahan Patel skočio je sa šestog sprata svoje zgrade u Ahmedabadu.

Kada je njegova porodica nakon tragedije ušla u sobu, izgledalo je kao da će se svakog trena vratiti. Laptop je bio otvoren, knjige razbacane, a u uglu je stajala njegova električna gitara.

- Jedino što je nedostajalo - tiho kaže njegov otac Prašant, "bio je Kahan."

Kahan je jedan od najmanje 21 studenta koji su izvršili samoubistvo nakon što je ovogodišnji Nacionalni prijemni ispit za medicinu (NEET) otkazan zbog curenja testova, primoravši skoro dva miliona kandidata da ga polažu ponovo.

Priča Prašanta Patela počinje željom njegovog sina da postane doktor. Roditelji su u potpunosti prilagodili svoj život tom cilju, preselivši se u veći grad. Kahan nije bio samo posvećen učenju - igrao je fudbal, čitao i svirao gitaru.

Posle ispita 3. maja, Kahan je bio uveren u uspeh.

- Tata, tako sam srećan i slobodan - rekao je tada. Međutim, ubrzo su stigle vesti o curenju testova. Kada je vlada najavila ponovno polaganje, Kahanov svet se srušio.

- Stalno je pitao: "Kakav je ovo sistem? Koja je moja krivica? Šta su skrivili oni koji su pošteno radili?" - priseća se njegov otac. Uprkos očevim pokušajima da ga uteši, Kahan je noć pre smrti, nakon naizgled veselog razgovora sa porodicom, oduzeo sebi život.

Oko 770 kilometara dalje, porodica dvadesettrogodišnjeg Pradipa Kumara suočavala se sa istim, nezamislivim gubitkom. Pradipov otac, poljoprivrednik, prodao je zemlju i zadužio se kako bi platio skupe pripreme za sina, koji je želeo da postane prvi lekar u porodici.

Njegov život bio je sveden na surovu rutinu od 16 sati učenja dnevno. Odbijao je čak i da kupi mobilni telefon kako mu ne bi odvlačio pažnju. Nakon ispita, rekao je ocu sa osmehom: "Ovaj put je moj prolaz zagarantovan."

1/9 Vidi galeriju Protest studenata u Indiji Foto: DIVYAKANT SOLANKI/EPA, JAGADEESH NV/EPA, PIYAL ADHIKARY/EPA, JAGADEESH NV/EPA

Kada je objavljeno da se ispit poništava, to je značilo da Pradip mora na polaganje i četvrti put. Dan kasnije, dok je njegova sestra nakratko izašla iz sobe, zaključao je vrata i oduzeo sebi život.

- Vlada mi je otela sina. Da testovi nisu procurili, on bi danas slavio - kaže ogorčeno njegov otac Radžeš.