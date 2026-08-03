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Na ulazu u kuću u Driolasi, zaseoku opštine Rivinjano Teor u italijanskoj regiji Furlanija-Julijska krajina, karabinjeri su postavili natpis: "Područje pod sudskim pečatom". Tužilaštvo u Udinama vodi istragu zbog sumnje na pokušaj ubistva.

Uhapšena je vlasnica stana u prizemlju, 35-godišnja Sara Komand, koja se bavi proricanjem sudbine i ima veliki broj pratilaca na društvenim mrežama, posebno na TikToku.

Ona je prebačena u zatvor u Trstu, rodnom gradu svog 44-godišnjeg bivšeg partnera. Prema prvim rezultatima istrage, tokom svađe ga je tri puta ubola nožem, uključujući i jedan ubod u stomak.

Komšije su pozvale hitne službe nakon što je žena, prema njihovim rečima, panično dozivala pomoć.

- Čuo sam vriske, a on je dotrčao i pozvonio na moja vrata - ispričao je jedan od komšija i dodao:

- Upravo sam izašao iz kupatila kada me je supruga pozvala. Dok sam se obrisao, on je već ležao na podu. Jedna gospođa mu je pritiskala mesto povrede jer je imao veliku ubodnu ranu na stomaku.

Prema navodima medija, upravo je zaustavljanje krvarenja verovatno spasilo život povređenom muškarcu, koji je potom u kritičnom stanju helikopterom prevezen u bolnicu u Udinama.