GATARA IZBOLA BIVŠEG DEČKA! Pokušavao da obnovi vezu sa njom, a onda je usledio HOROR! Sara ga TRIPUT ubola NOŽEM, OVO su detalji užasa u Italiji
Na ulazu u kuću u Driolasi, zaseoku opštine Rivinjano Teor u italijanskoj regiji Furlanija-Julijska krajina, karabinjeri su postavili natpis: "Područje pod sudskim pečatom". Tužilaštvo u Udinama vodi istragu zbog sumnje na pokušaj ubistva.
Uhapšena je vlasnica stana u prizemlju, 35-godišnja Sara Komand, koja se bavi proricanjem sudbine i ima veliki broj pratilaca na društvenim mrežama, posebno na TikToku.
Ona je prebačena u zatvor u Trstu, rodnom gradu svog 44-godišnjeg bivšeg partnera. Prema prvim rezultatima istrage, tokom svađe ga je tri puta ubola nožem, uključujući i jedan ubod u stomak.
Komšije su pozvale hitne službe nakon što je žena, prema njihovim rečima, panično dozivala pomoć.
- Čuo sam vriske, a on je dotrčao i pozvonio na moja vrata - ispričao je jedan od komšija i dodao:
- Upravo sam izašao iz kupatila kada me je supruga pozvala. Dok sam se obrisao, on je već ležao na podu. Jedna gospođa mu je pritiskala mesto povrede jer je imao veliku ubodnu ranu na stomaku.
Prema navodima medija, upravo je zaustavljanje krvarenja verovatno spasilo život povređenom muškarcu, koji je potom u kritičnom stanju helikopterom prevezen u bolnicu u Udinama.
Njih dvoje su živeli zajedno do prošle godine, kada je njihova veza okončana. Međutim, muškarac je, prema dosadašnjim saznanjima, želeo da obnovi odnos i često je dolazio u Driolasu kako bi video svoju bivšu partnerku.
(Kurir.rs/Rai News/Foto: Ilustracija)