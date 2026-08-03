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Šest osoba, među kojima je troje dece, poginulo je u onome što su ruski zvaničnici opisali kao ukrajinski napad dronom na prepunu plažu u blizini crnomorskog letovališta Gelendžik, saopštio je guverner Krasnodarske oblasti Venijamin Kondratjev.

U napadu je ranjeno oko 40 ljudi, od kojih je 17 hospitalizovano, a oštećena je i civilna infrastruktura, naveo je Kondratjev.

On je ocenio da je napad bio usmeren na civilne objekte nakon što su, prema njegovim rečima, delovi oborenog drona pali na turističko naselje Arhipo-Osipovka.

1/5 Vidi galeriju Ukrajinski napad dronom na plažu u Gelendžiku, ima mrtvih i ranjenih, među njima su i deca - 3. avgust 2026. godine Foto: X printscreen

Regionalni guverner Venijamin Kondratjev izjavio je da je napad bio usmeren na civilnu infrastrukturu i da su sve hitne i specijalne službe odmah upućene na mesta udara.

- Napad je bio usmeren na civilnu infrastrukturu. Hitne i specijalne službe rade na mestima udara. Naložio sam gradonačelniku Gelendžika Alekseju Bogodistovu da pruži svu potrebnu podršku povređenima i porodicama poginulih - poručio je guverner.

Ruske tvrdnje o meti napada nije bilo moguće nezavisno potvrditi.

Na društvenim mrežama ubrzo se pojavio snimak koji navodno prikazuje pad drona među ljude na plaži, nakon čega sledi snažna eksplozija. Upozorava se da bi sadržaj snimka mogao da bude uznemirujuć.

Ruske vlasti za sada nisu potvrdile da je bespilotna letelica pala direktno među kupače. Prema njihovim navodima, poginuli i povređeni stradali su od krhotina drona nakon njegovog obaranja.

Ipak, ruski mediji prenose svedočenja ljudi koji tvrde da su dronovi leteli neposredno iznad plaže. Jedan od očevidaca rekao je da su se ljudi u panici skrivali iza stena i pokrivali ležaljkama, dok je drugi ispričao da je video muškarca sa teško povređenim i krvavim ramenom.

Posebnu pažnju izaziva činjenica da se svega dvadesetak kilometara vazdušnom linijom od mesta pada drona nalazi poznata rezidencija koju ruski i strani mediji često nazivaju "Putinovom palatom".

Reč je o luksuznom kompleksu na obali Crnog mora čija se vrednost procenjuje na više od milijardu evra. Palata je dospela u žižu javnosti još 2010. godine, kada je uzbunjivač Sergej Kolesnikov u otvorenom pismu tadašnjem predsedniku Dmitriju Medvedevu izneo tvrdnje o njenoj izgradnji.

Ruski predsednik Vladimir Putin kasnije je odbacio tvrdnje da je palata njegova, dok je Kremlj saopštio da je reč o privatnom projektu u vlasništvu poslovnih ljudi čiji identitet nije otkriven.

Područje oko kompleksa strogo je obezbeđeno, vazdušni prostor iznad njega zatvoren je za letove, a ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) navodi da su te mere uvedene radi zaštite objekata zbog pojačane aktivnosti stranih obaveštajnih službi.

Tokom noći u Gelendžikuje proglašena opasnost od napada dronovima, a stanovnici su prijavili da su čuli dejstvo protivvazdušne odbrane.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je između večeri 2. avgusta i jutra 3. avgusta iznad više ruskih regiona, Krimai područja Crnog mora presretnut ili uništen ukupno 131 ukrajinski dron.

Ukrajinska strana se za sada nije oglasila povodom navoda ruskih vlasti.