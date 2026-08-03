Slušaj vest

Nakon velikog talasa migranata, u španskoj enklavi Seuta na granici sa Marokom situacija se, po svemu sudeći, još nije smirila. Regionalne vlasti upozoravaju da je stanje i dalje ozbiljno.

Prošle sedmice u lučki grad ušlo je na desetine hiljada ilegalnih migranata. Španska vlada saopštila je da se većina njih vratila u Maroko.

Međutim, snimci sa terena, kako navodi nemački Bild, prikazuju drugačiju sliku. Prema tom izveštaju, stotine migranata i dalje se kreću ulicama Seute uzvikujući "Alahu Akbar". Predsednik regionalne vlade Seute Huan Hesus Vivas rekao je da se o povratku u normalu još ne može govoriti i da se u enklavi i dalje nalazi "na hiljade" migranata.

Pokušavaju da stignu do evropskog kopna

Zaposleni u gradskom prihvatnom centru rekli su za Rojters da su hiljade migranata odbile da se vrate u Maroko. Prema navodima državne televizije RTVE, većina njih dolazi iz zapadne i istočne Afrike, dok Bild pominje zemlje poput Somalije, Sudana i Nigerije.

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da pojedini migranti pokušavaju da stignu do evropskog kopna. Kanadski medij CBC News izvestio je da je zabeležen veći broj presretanja migranata u Gibraltarskom moreuzu, dok su neki od njih, prema istim navodima, već uspeli da se iskrcaju na evropsku obalu.

U međuvremenu, u Seuti i dalje traje izvlačenje tela iz mora. Broj poginulih porastao je na 88. Većina stradalih utopila se pokušavajući da dopliva do španske enklave.