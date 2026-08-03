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Kubanska elektroenergetska mreža doživela je kolaps kasno u nedelju, saopštio je državni operater elektroenergetske mreže, ostavljajući oko 10 miliona stanovnika ostrva bez struje, dok su nestanci električne energije sve učestaliji.

Ovaj prekid usledio je nakon tri velika nestanka struje širom zemlje tokom jula i dolazi u trenutku kada američka blokada isporuke nafte dodatno opterećuje zastarelu kubansku energetsku infrastrukturu.

Državna kompanija Union Electrica de Cuba nije iznela dodatne detalje o situaciji u objavama na društvenim mrežama Iks i Fejsbuk.

Pritisak na elektroenergetski sistem raste jer Kuba ima sve više problema sa obezbeđivanjem uvoza goriva.

Zemlja je ostala bez ključnog izvora snabdevanja naftom nakon što je američki predsednik Donald Tramp uveo blokadu isporuke nafte, posle svrgavanja venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura 3. januara.

Venecuela je godinama bila glavni snabdevač Kube naftom, dok su isporuke iz Meksika takođe obustavljene usled pojačanog pritiska Sjedinjenih Američkih Država.

Energetska kriza poklopila se sa postepenim otvaranjem strogo kontrolisanog kubanskog energetskog sektora, koje je izazvano nestašicom goriva i oštrim američkim sankcijama.