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Američki senator iz redova demokrata Tim Kejn upozorio je u pismu Beloj kući da je američka vojska "prekoračila" ovlašćenja koja joj je predsednik Donald Tramp dao prilikom napada na brodove za koje se sumnja da se koriste za krijumčarenje droge.

Kejn, senator iz savezne države Virdžinije, naveo je da je pregledao takozvani "izvršni nalog" koji je Tramp potpisao, a koji sadrži kriterijume za izbor meta napada.

Prema njegovim rečima, američki udari na brodove u Tihom okeanu i Karipskom moru, koji traju od prošlog septembra, verovatno su usmrtili ljude koji nisu bili umešani u trgovinu drogom.

Kako je naveo, izveštaji i obaveštenja dostavljena Odboru za oružane snage Senata, čiji je jedan od vodećih demokratskih članova, sadrže informacije o metama napada. Kejn tvrdi da je vojska gađala i ubila ljude koji nisu ispunjavali kriterijume definisane predsedničkim nalogom.

"Odabrali ste brojne organizacije za napade", napisao je Kejn obraćajući se Trampu.

"Spisak meta je poverljiv i zbog toga ne mogu da ga objavim."

Kejn: Ljudi nisu znali da su označeni za likvidaciju

Senator je istakao da poverljivost spiska znači da osobe koje je predsednik naložio Ministarstvu odbrane da gađa nisu ni znale da su označene za likvidaciju.

"Važno je da zbog poverljivosti tog spiska ljudi koje ste naložili Ministarstvu odbrane da gađa uopšte nisu bili svesni da su označeni za pogubljenje", naveo je Kejn.

Prema podacima ABC njuza, u ovim vojnim operacijama do sada je poginulo najmanje 218 ljudi.

Pentagon je za kampanju, poznatu pod nazivom Operacija Južno koplje (Operation Southern Spear), potrošio više od 820 miliona dolara, navodi se u nedavnom izveštaju generalnog inspektora.

Američki ministar odbrane Pit Hegset snažno je branio ove vojne udare, tvrdeći da su u skladu sa domaćim i međunarodnim pravom. I državni sekretar Marko Rubio izjavio je na saslušanju u Senatu u junu da je Ministarstvo odbrane procenilo da su napadi zakoniti i da su odluke zasnovane na obaveštajnim podacima.

Donald Tramp je na društvenoj mreži Truth Social napisao da je "98,2 odsto droge koja je morskim putem stizala u SAD zaustavljeno", ali ABC njuz navodi da za tu tvrdnju nema dokaza.