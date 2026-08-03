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Ruske snage su ujutru 3. avgusta dronom tipa Šahed napale civilni tegljač, usled čega je na plovilu izbio požar.

Državna granična služba Ukrajine saopštila je da je napad bio usmeren na civilni brod, što predstavlja kršenje međunarodnog humanitarnog prava i ratnih pravila i običaja.

Nakon udara na brodu je izbio požar. Pripadnici Pomorske straže Državne granične službe prvi su stigli na mesto događaja i pružili pomoć posadi.

1/6 Vidi galeriju Novi američki napad na brod narkodilera na Karibima Foto: screenshot YT/mirrornow

Požar ugašen, nema žrtava

U gašenju požara učestvovali su brodovi i čamci Pomorske straže, a zatim su se akciji pridružile i jedinice Državne službe za vanredne situacije (SES).

Zahvaljujući koordinisanoj i profesionalnoj reakciji svih službi, požar je u potpunosti ugašen. Prema preliminarnim informacijama, u napadu nije bilo poginulih niti povređenih.