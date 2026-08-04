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Rat koji Rusija vodi protiv Ukrajine već duže vreme nalazi se u strateškom ćorsokaku, ali rusko rukovodstvo i dalje veruje da svoje ciljeve može ostvariti vojnim putem, izjavio je načelnik Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine Kirilo Budanov.

Budanov je to rekao novinarima tokom sastanka šefova ukrajinskih diplomatskih predstavništava.

"Vidim da oni (Rusi) i dalje veruju da mogu da ostvare svoj cilj vojnim putem. To je pogrešna pretpostavka i sve ove godine su to pokazale. Rat je za njih, u suštini, ušao u ćorsokak", rekao je Budanov.

On je dodao da na liniji fronta i dalje postoje borbena dejstva, "nekada sa napredovanjem, nekada bez napredovanja", ali da se sa strateške tačke gledišta rat već dugo nalazi u zastoju.

Dogovoreno intenziviranje pregovora

Komentarišući nedavnu izjavu američkog državnog sekretara Marka Rubija da Vašington namerava da pojača napore za mirno rešavanje sukoba u Ukrajini, Budanov je rekao:

"Pokušaće da utvrde koliko je u ovom trenutku realno nastaviti mirovne pregovore."

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je 29. jula da bi predstavnici američkog predsednika Donalda Trampa, Stiv Vitkof i Džared Kušner, mogli da posete Kijev u naredne dve sedmice.