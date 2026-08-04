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Australijske vlasti upozorile su u ponedeljak na rizik od širenja ptičjeg gripa H5N1 nakon prvog masovnog pomora morskih ptica u toj zemlji, u kojem je uginulo oko 50 velikih čubastih čigri na obali južno od Adelejda.

Za sada, međutim, nema dokaza da se virus proširio na australijske farme, od kojih su mnoge još od prvog otkrivanja H5N1 u junu uvele stroge mere biosigurnosti radi zaštite živine.

Ministarka poljoprivrede Džuli Kolins izjavila je da su laboratorijske analize potvrdile prisustvo virusa H5N1 kod 49 uginulih i 35 obolelih čigri koje su u petak otkrivene tokom nadzora iz helikoptera na stenama kod Kejp Džafe, oko 250 kilometara od Adelejda.

"Očekujemo da će se virus nastaviti širiti i da će biti pogođen sve veći broj divljih životinja", rekla je Kolins novinarima u Kanberi.

"Ovo je prvi potvrđeni slučaj masovnog pomora. Kada se virus H5 ptičjeg gripa proširi među divljim životinjama i u prirodnom okruženju, nije moguće izbeći velike gubitke, a upravo to sada počinjemo da viđamo", dodala je.

1/15 Vidi galeriju Ptičji grip Foto: EPA/SANDER KONING, YouTube/Printscreen

Prema njenim rečima, u Australiji su do sada potvrđena 74 slučaja H5N1 kod divljih životinja, registrovana u saveznim državama Zapadna Australija, Kvinslend i Južna Australija, gde je zabeležen najveći broj slučajeva.

Australija i Novi Zeland, u kojem je prvi slučaj H5N1 potvrđen prošlog meseca, godinama se pripremaju za pojavu ovog virusa. Uvedene su strože mere biosigurnosti na farmama, pojačan je nadzor obalskih ptica, vakcinišu se ugrožene vrste i sprovode vežbe za reagovanje u slučaju širenja zaraze.

Virus H5N1 poslednjih godina usmrtio je stotine miliona ptica i sisara širom sveta, prouzrokujući milijarde dolara gubitaka u živinarskoj industriji. Zabeleženi su i slučajevi zaraze goveda u Sjedinjenim Američkim Državama, dok su plaže na pojedinim područjima ostale prekrivene uginulim pticama i fokama.