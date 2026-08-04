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Ruski opozicioni političar Boris Nadeždin saopštio je u ponedeljak da je napustio Rusiju, nekoliko dana nakon što je bio primoran da odustane od kandidature na parlamentarnim izborima zakazanim za septembar zbog, kako tvrdi, sve većeg pritiska vlasti.

"Dobra vest je da sam živ i slobodan. Nažalost, još nisam u Rusiji", rekao je Nadeždin u video-poruci snimljenoj ispred Ajfelovog tornja u Parizu.

Snimak je objavljen na njegovom Telegram kanalu, nakon što je u julu kažnjen novčanom kaznom od 1.000 rubalja (oko 13 dolara) zbog prikazivanja, prema navodima vlasti, "ekstremističkih" simbola. Pre toga je proglašen za "stranog agenta", što mu onemogućava kandidovanje za javne funkcije.

Za sada nije poznato kada je i na koji način Nadeždin napustio Rusiju, s obzirom na to da je ranije tvrdio da mu je zabranjeno da napusti zemlju.

Razmišlja o narednim potezima

Nadeždin je u video-obraćanju rekao da će sada "sagledati situaciju i odlučiti kako dalje da nastavi život", obećavši da će uskoro saopštiti svoje planove.

U intervjuu za portal Meduza prošlog meseca izjavio je da on i njegova porodica razmatraju odlazak iz Rusije zbog sve većeg pritiska vlasti. Iako je istakao da želi da ostane u zemlji, priznao je da postoji realna opasnost od zatvorske kazne, što, kako je rekao, pokušava da izbegne.

Nadeždin je stekao veću političku prepoznatljivost tokom neuspele predsedničke kampanje 2024. godine, kada je pokušao da se kandiduje protiv Vladimira Putina sa platformom koja se zalagala za mir.

Tokom političke karijere bio je savetnik bivšeg premijera Borisa Nemcova krajem devedesetih godina, a zatim i pomoćnik bivšeg premijera Sergeja Kirijenka, koji danas obavlja funkciju zamenika šefa administracije Kremlja.