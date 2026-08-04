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Britanac Kristofer Filips, koji je od 2008. godine bio glavni staratelj svoje majke Silvije, osuđen je na dve godine i četiri meseca zatvora nakon što je gotovo tri godine držao njeno telo u zamrzivaču u njihovoj zajedničkoj kući i za to vreme primio više od 78.000 funti njene penzije i drugih davanja.

Šezdesetogodišnji Filips telo svoje majke (89), penzionisane sekretarice, čuvao je u velikom zamrzivaču u dnevnoj sobi porodične kuće u primorskom mestu Portkol u Južnom Velsu.

Zamrzivač je kupio samo dva dana nakon njene smrti, a na njega je redovno ostavljao cveće. Kako je rečeno na sudu, nastavio je da razgovara sa majkom kao da je živa, pričajući joj o televizijskim serijama i trkama konja.

Kada su policajci došli da provere gde se nalazi njegova majka, Filips im je rekao da je otputovala u London. Međutim, policija je pronašla njeno telo nakon što je primetila cveće na zamrzivaču.

Na sudu je rečeno da je Filips, nekadašnji direktor kompanije, koristio majčin bankovni račun, podizao njenu ušteđevinu i primao njena socijalna davanja.

Foto: British News and Media / Alamy / Profimedia

Sudija Trejsi Lojd-Klark osudila ga je na dve godine i četiri meseca zatvora.

Obraćajući mu se tokom izricanja presude rekla je:

"Nastavili ste da podižete njene lekove i dovodili u zabludu medicinske radnike o tome gde se nalazi, više puta govoreći da ne želi da dolazi na preglede niti da obavlja medicinske testove."

"Penzija i socijalna davanja vaše majke nastavila su da se uplaćuju na njen bankovni račun, kojem ste imali pristup."

Tvrdio da nije mogao da se pomiri sa njenom smrću

Advokat odbrane Rut Smit rekla je da je Filips bio "izuzetno blizak" sa svojom majkom. Njih dvoje živeli su zajedno 50 godina, a od 2008. godine on je bio njen glavni negovatelj.

Prema njenim rečima, Filips je policiji rekao:

"Jednostavno nisam mogao da je pustim."

Dodala je da je nastavio da razgovara sa njom kao da je i dalje živa.

"Opisao je kako je sedeo pored nje i razgovarao o televizijskim programima, seriji Coronation Street i trkama konja, baš kao što su oduvek radili."

"U trenutku majčine smrti gospodin Filips bio je posebno ranjiva osoba sa ozbiljnim problemima u mentalnom zdravlju", rekla je njegova braniteljka.

Sud je čuo da je Filips nekoliko meseci pre majčine smrti u martu 2023. godine napustio posao kako bi se u potpunosti posvetio brizi o njoj.

Slučaj je otkriven nakon što su lekari prijavili da se Silvija dugo nije javljala, zbog čega je policija u februaru ove godine došla u kuću radi provere njenog stanja.

Filips je tada tvrdio da se njegova majka nalazi u Londonu kod rođaka, ali nije mogao da kaže kod kojih niti gde oni žive.

Policija je telo pronašla prekriveno prekrivačem sa leopard šarom, a pored njega su bili ruže i rođendanska čestitka sa natpisom: "Za mamu, od Kristofera i Tine", pri čemu je Tina bio porodični pas.

Filips je priznao krivicu za sprečavanje dostojanstvene i zakonite sahrane, kao i za dve tačke optužnice za prevaru.

Tokom gotovo tri godine primio je ukupno 78.190,92 funti (oko 91.000 evra) kroz državnu penziju, dodatke uz penziju, naknade za negu, pomoć za grejanje, jednokratne isplate zbog rasta troškova života i stambene naknade, koje bi bile obustavljene da je smrt njegove majke prijavljena.

Glavna istražiteljka slučaja, inspektorka Kler Lamerton, izjavila je:

"Ovo je izuzetno tužan slučaj u kojem je Filips prikrio smrt sopstvene majke i tokom dužeg perioda ostvarivao finansijsku korist."