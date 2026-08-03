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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da bi, usled rastuće globalne pretnje od balističkih raketa, ukrajinski projekat protivraketnog sistema "Frejja" mogao da postane osnova zajedničkog evropskog sistema za odbranu od balističkih projektila.

Kako prenosi Ukrinform, Zelenski je to rekao tokom obraćanja na sastanku ukrajinskih ambasadora.

"Jedna od najgorih posledica rata koji Rusija vodi protiv Ukrajine, kao i posledica iranske taktike, jeste to što potencijalni agresori širom sveta vide koliko balističko oružje može da nanese štete ljudskim životima. Zato će globalna balistička pretnja rasti. Zbog toga moraju da rastu i svi kapaciteti protivraketne odbrane. Naša 'Frejja' može da postane zajednički sistem za Evropu koji će obezbediti integrisanu zaštitu. 'Frejja' će biti brza za proizvodnju i dokazana u ratu", rekao je Zelenski.

On je istakao da je Ukrajina sposobna da proizvodi rakete i lansere za sistem, ali da je saradnja sa evropskim državama i partnerskim kompanijama koje raspolažu radarima i senzorima od ključnog značaja.

U projektu učestvuje deset država i 12 kompanija

Zelenski je naveo da Ukrajina već ima postignute sporazume sa svim potrebnim partnerima.

"U ovaj projekat uključeno je 10 država koje učestvuju u protivraketnoj koaliciji: Ukrajina, Danska, Francuska, Nemačka, Italija, Holandija, Norveška, Španija, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo, kao i 12 kompanija koje su se već priključile ovoj inicijativi. Protivraketna koalicija i projekat 'Frejja' otvoreni su i za druge učesnike koji mogu istinski da doprinesu bezbednosti Evrope", rekao je ukrajinski predsednik.

On je pozvao ukrajinske diplomate da pruže punu podršku realizaciji projekta i ostvare konkretne rezultate u pregovorima sa partnerima o odbrambenoj saradnji i zajedničkoj proizvodnji naoružanja.

"S obzirom na stvarnu situaciju u svetu, možemo da kažemo da je svaki protivraketni projekat potreban. Nijedan od postojećih sistema nije pokušaj da zameni ili potisne neki drugi. 'Frejja' će značajno dopuniti i ojačati postojeće kapacitete, kako one koji već postoje, tako i one koji su još u razvoju. Pozivam vas da se još aktivnije uključite u rad na našem ukrajinskom, evropskom protivraketnom projektu", dodao je Zelenski.

Kako je ranije preneo Ukrinform, Ukrajina i njeni evropski partneri dogovorili su zajednički razvoj sistema "Frejja", namenjenog za presretanje balističkih raketa. Sistem će objediniti ukrajansku raketnu tehnologiju sa evropskim radarima, senzorima i komandno-upravljačkim sistemima.

U projektu već učestvuju kompanije Eurosam, proizvođač sistema SAMP/T, kao i Leonardo, Thales i Saab.