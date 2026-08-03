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Komad njegovog omiljenog sira koštao je Matiju života. Dečak iz italijanske pokrajine Trentino imao je samo četiri godine kada je 2017. godine pojeo komad sira od sirovog mleka zaražen bakterijom Escherichia coli (E. coli).

Nekoliko sati kasnije dobio je jake bolove u stomaku i grčeve, a ubrzo je pao u budnu komu. Devet godina kasnije, Matija je preminuo u 13. godini života.

Njegov otac Đovani Batista M. objavio je vest o njegovoj smrti u nedelju.

"Naš Matija nas je napustio", rekao je italijanskim medijima.

Trpeo i do 40 epileptičnih napada dnevno

Kod Matije su bakterije izazvale hemolitičko-uremijski sindrom (HUS), retku, ali veoma ozbiljnu komplikaciju infekcije bakterijom E. coli, koja može da dovede do otkazivanja bubrega i drugih teških posledica. U njegovom slučaju bolest je izazvala nepovratna oštećenja mozga.

Prema rečima njegovog oca, dečak je bio slep i paralizovan. Nije mogao da govori niti da prepozna članove svoje porodice. Iako je disao samostalno, hranjen je preko sonde, a svakodnevno je trpeo i do 40 epileptičnih napada.

Ovaj slučaj izazvao je veliku pažnju širom Italije i godinama bio predmet sudskog postupka.

U martu 2025. godine italijanski Vrhovni sud utvrdio je da su tadašnji predsednik sirane i majstor za proizvodnju sira odgovorni za infekciju. Obojica su osuđena zbog izazivanja teških telesnih povreda iz nehata.

Za Matijinog oca borba se, međutim, nije završila. Još u aprilu najavio je da će pokrenuti i građanski postupak protiv odgovornih, a istovremeno zahteva stroža upozorenja na proizvodima od sirovog mleka.

"Neću stati dok ne sprečim da druge porodice dožive isto. Nisam uspeo da spasim svoje dete, ali spasiću mnogu drugu", rekao je za list "La Repubblica".

Sirovo mleko se nakon muže samo filtrira i hladi, ali se ne zagreva, zbog čega u njemu mogu da prežive opasni mikroorganizmi poput bakterije E. coli.