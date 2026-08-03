Slušaj vest

Velike bele ajkule možda već posećuju britanske vode, dok bi im se u budućnosti mogle pridružiti i ajkule čekićari, upozoravaju stručnjaci. Zbog zagrevanja okeana ove vrste sve češće menjaju svoja prirodna staništa i kreću se ka severu.

Istraživači organizacije OCEARCH nedavno su pratili dve velike bele ajkule kod severne obale Njufaundlenda u Kanadi. Reč je o mužjaku dugom oko 2,7 metara po imenu Kvint i ženki dugoj oko tri metra po imenu Bela.

Iako rast populacije velikih belih ajkula u Severnoj Americi ukazuje na uspešne mere zaštite, stručnjaci upozoravaju da ih sve topliji okeani primoravaju da menjaju područja u kojima love.

Morski biolog i stručnjak za ajkule Tom Hird rekao je:

"Kako se mora zagrevaju, životinje počinju da migriraju."

"Ajkula koja je nekada živela na određenoj geografskoj širini više ne može da ostane tamo jer je postalo previše toplo. Zato mora da se preseli u hladnija područja koja su sada dostigla temperaturu koja joj odgovara."

Iako zvanično nije potvrđeno prisustvo velikih belih ajkula uz britanske plaže, stručnjaci smatraju da one već posećuju Ujedinjeno Kraljevstvo, ali prolaze neprimećeno.

1/5 Vidi galeriju Bela ajkula Foto: Shutterstock, Profimedia, Mediadrumimages/Dave Caravias / Media Drum World / Profimedia

Britanske vode tokom leta imaju temperaturu između 12 i 24 stepena Celzijusa, što odgovara ovoj vrsti, dok populacija sivih foka predstavlja bogat izvor hrane.

Hird veruje da velike bele ajkule dolaze u kratke posete radi lova.

"Dok su mlade, hrane se tunom, a nje ima mnogo uz obale Ujedinjenog Kraljevstva. To je kao kada ljudi svrate na usputnu benzinsku pumpu."

"Njihove posete su kratke i retke. Dođu, pogledaju i odu, ali velike bele ajkule zaista dolaze u britanske vode."

Dodao je da zbog velike pokretljivosti lako izmiču roniocima i ribarskim mrežama.

U budućnosti bi mogle da stignu i ajkule čekićari

Međutim, stručnjaci smatraju da Britanija možda neće dugo ostati pogodno područje za velike bele ajkule. Kako klimatske promene budu napredovale, očekuje se da će se one pomerati još severnije, ka Arktiku, dok bi toplije britanske vode mogle da postanu pogodne za tropske vrste, poput ajkula čekićara.

1/6 Vidi galeriju Ajkula kod Žirja u Jadranskom moru Foto: Printscreen

Ajkule čekićari koriste specijalizovane senzore u svojoj karakterističnoj glavi kako bi se orijentisale pomoću Zemljinog magnetnog polja, što bi im olakšalo kretanje preko plitkog kontinentalnog pojasa oko Britanije.

"Moguće je da će ajkule čekićari početi da dolaze", rekao je Hird, ističući da promene migracionih ruta ukazuju na ozbiljnu ekološku krizu.

"Kada kažemo da ajkule dolaze u nova područja, to zvuči kao nešto pozitivno, kao da šire svoje stanište. U stvarnosti, one su primorane da napuste svoja prirodna staništa i pređu u nova."

Uprkos zabrinutosti zbog velikih predatora u blizini popularnih plaža, stručnjaci naglašavaju da ljudi nemaju mnogo razloga za strah. Na globalnom nivou, u proseku se godišnje beleži manje od deset smrtonosnih napada ajkula.