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Iranska Revolucionarna garda saopštila je u ponedeljak da je oborila američki dron MQ-9 iznad Ormuskog moreuza, čime su dodatno pojačane već velike tenzije između Teherana i Vašingtona.

Kako prenosi zvanična iranska novinska agencija IRNA, Korpus garde islamske revolucije (IRGC) tvrdi da je američki dron MQ-9 presretnut i pogođen sistemima protivvazdušne odbrane iznad ovog strateški važnog pomorskog prolaza.

Za sada nije bilo zvaničnog komentara Sjedinjenih Američkih Država na ove tvrdnje.

Tenzije rastu nakon razmene vojnih udara

Između 8. i 24. jula Sjedinjene Američke Države i Iran razmenili su vojne udare. Vašington je gađao ciljeve na teritoriji Irana, dok je Teheran odgovorio napadima na ono što je opisao kao američke vojne objekte i opremu u nekoliko arapskih zemalja, pre svega u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu.

1/9 Vidi galeriju Američki napad na Iran Foto: Printscreen/X/OSINTdefender

Do eskalacije je došlo nakon što su Vašington i Teheran u junu potpisali memorandum o razumevanju i pokrenuli pregovore o postizanju konačnog sporazuma.