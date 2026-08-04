"NAŽALOST, UKRAJINA NIKADA NEĆE UĆI U NATO" Zalužni kaže da bi Kijev uz primenu standarda Alijanse dostigao tek polovinu snagu ruske vojske, pomenuo alternativu
Valerij Zalužni, bivši glavnokomandujući ukrajinske vojske i aktuelni ambasador te zemlje u Velikoj Britaniji, izjavio je da "nema izgleda za pridruživanje Ukrajine NATO".
Gardijan navodi da je izjavu Zalužnog na sastanku ukrajinskih ambasadora preneo sajt Evropska pravda.
Navodi se da je Zalužni ocenio da Ukrajina ni na koji način nije ispunila vojne standarde potrebne za pridruživanje Alijansi.
- Veoma dobro poznajem NATO. Oko 12 godina sam lično radio na tome da osiguram da ispunjavamo standarde NATO i svake godine sam slušao priče o tome kako ćemo se svakog časa pridružiti NATO. Nažalost, nikada se zapravo nećemo pridružiti - naveo je ovaj sajt reči Zalužnog na sastanku.
"Organizacija vođena doktrinama Drugog svetskog rata"
On je kazao da je "nemoguće sa nivoom razvoja koji imaju oružane snage Ukrajine... da se pridruže organizaciji vođenoj doktrinama Drugog svetskog rata".
Britanski list Gardijan podseća sa je Ukrajina u svoj ustav unela strateški cilj ulaska u NATO i EU, ali da je i svesna da joj trenutno ne bi sve članice Alijanse poželele dobrodošlicu u NATO.
Zalužni je smenjen sa mesta vrhovnog komandanta Ukrajine 2024. zbog neslaganja sa predsednikom Volodimirom Zelenskim u vezi sa načinom koji treba voditi rat protiv Rusije.
Kijev post prenosi da bi, po mišljenju Zalužnog, Ukrajina prvo morala da smanji razlike u vojnim standardima u odnosu na zemlje članice NATO, a čak i tada bi dostigla samo otprilike polovinu trenutne snage ruske vojske.
Međutim, Zalužni je takođe rekao da su Ukrajini "potrebne tehnologije koje se i danas nalaze u zemljama NATO" – posebno misleći tu na antibalističke sisteme protivvazdušne odbrane (PVO) i dodatne svemirske kapacitete.
Šta je po Zalužnom alternativa NATO?
Umesto članstva u NATO, Zalužni je ukazao na druge oblike saradanje koje su u nastajanju, a koje predstavljaju realnije puteve ka bezbednosnim garancijama koje Kijev traži od zapadnih zemalja.
On je među opcijama pomenuo ono što je opisao kao mogući "evropski bezbednosni blok".
Prema navodima Evropske pravde, Zalužni je takođe pohvalio potencijal Ukrajine u koaliciji ppznatoj kao Zajedničke ekspedicione snage (Joint Expeditionary Force - JEF) na čelu sa Velikom Britanijom, koja je osmišljena za brzo reagovanje u strateški osetljivim regionima.
Zalužni je napomenuo da ova koalicija uspostavjla upravljačke strukture od 2015, iako one ostaju "slabe" i još uvek nisu u potpunosti usklađene sa potrebama Ukrajine.
(Kurir.rs/The Guardian/The Kyiv Independent/Preveo i priredio: N. V.)