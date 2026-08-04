NEKADAŠNJI GLAVNOKOMANDUJUĆI VOJSKE I SADAŠNJI AMBASADOR U LONDONU O ODNOSU KIJEVA I ALIJANSE

NEKADAŠNJI GLAVNOKOMANDUJUĆI VOJSKE I SADAŠNJI AMBASADOR U LONDONU O ODNOSU KIJEVA I ALIJANSE

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Valerij Zalužni, bivši glavnokomandujući ukrajinske vojske i aktuelni ambasador te zemlje u Velikoj Britaniji, izjavio je da "nema izgleda za pridruživanje Ukrajine NATO".

Gardijan navodi da je izjavu Zalužnog na sastanku ukrajinskih ambasadora preneo sajt Evropska pravda.

Navodi se da je Zalužni ocenio da Ukrajina ni na koji način nije ispunila vojne standarde potrebne za pridruživanje Alijansi.

- Veoma dobro poznajem NATO. Oko 12 godina sam lično radio na tome da osiguram da ispunjavamo standarde NATO i svake godine sam slušao priče o tome kako ćemo se svakog časa pridružiti NATO. Nažalost, nikada se zapravo nećemo pridružiti - naveo je ovaj sajt reči Zalužnog na sastanku.

"Organizacija vođena doktrinama Drugog svetskog rata"

On je kazao da je "nemoguće sa nivoom razvoja koji imaju oružane snage Ukrajine... da se pridruže organizaciji vođenoj doktrinama Drugog svetskog rata".

1/6 Vidi galeriju Valerij Zalužni Foto: Printskrin / You Tube, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, Printscreen Twitter

Britanski list Gardijan podseća sa je Ukrajina u svoj ustav unela strateški cilj ulaska u NATO i EU, ali da je i svesna da joj trenutno ne bi sve članice Alijanse poželele dobrodošlicu u NATO.

Zalužni je smenjen sa mesta vrhovnog komandanta Ukrajine 2024. zbog neslaganja sa predsednikom Volodimirom Zelenskim u vezi sa načinom koji treba voditi rat protiv Rusije.

Kijev post prenosi da bi, po mišljenju Zalužnog, Ukrajina prvo morala da smanji razlike u vojnim standardima u odnosu na zemlje članice NATO, a čak i tada bi dostigla samo otprilike polovinu trenutne snage ruske vojske.

1/6 Vidi galeriju Volodimir Zelenski na NATO samitu u Ankari Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Međutim, Zalužni je takođe rekao da su Ukrajini "potrebne tehnologije koje se i danas nalaze u zemljama NATO" – posebno misleći tu na antibalističke sisteme protivvazdušne odbrane (PVO) i dodatne svemirske kapacitete.

Šta je po Zalužnom alternativa NATO?

Umesto članstva u NATO, Zalužni je ukazao na druge oblike saradanje koje su u nastajanju, a koje predstavljaju realnije puteve ka bezbednosnim garancijama koje Kijev traži od zapadnih zemalja.

On je među opcijama pomenuo ono što je opisao kao mogući "evropski bezbednosni blok".

1/2 Vidi galeriju Vežbe NATO na strateški važnom švedskom ostrvu Gotland u Baltičkom moru Foto: Emma Burrows/AP

Prema navodima Evropske pravde, Zalužni je takođe pohvalio potencijal Ukrajine u koaliciji ppznatoj kao Zajedničke ekspedicione snage (Joint Expeditionary Force - JEF) na čelu sa Velikom Britanijom, koja je osmišljena za brzo reagovanje u strateški osetljivim regionima.