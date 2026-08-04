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Iran je objavio da pregovara s Omanom, a ne sa SAD, kako bi postigao "sporazum" o privremenoj ruti kroz Ormuski moreuz koji bi komercijalnim brodovima omogućio ponovo u većem broju prolaze tokom strateški važnom rutom, nakon što je američki predsednik Donald Tramp objavio koji regionalni lider ga je ubedio da ne pokrenće nove masovne vazdušne udare.

Tramp je sinoć izjavio da Iranu preti "odsecanje glave" ako ne postigne pakt o okončanju sukoba sa SAD, poručivši da Teheran ima poslednju šansu da postigne dogovor.

- Mislim da ćemo možda nešto dobiti, ali želim da im pružim svaku moguću poslednju šansu pre odsecanja glave - kazao je Tramp, ponavljajući pretnju da će pokrenuti veliki napad na Iran.

Najnovije izjave su usledile nakon što je šef Bele kuće rekao da će novi pregovori o okončanju rata u Iranu početi u ponedeljak, ali i da je baš zbog toga otkazao "masovne"napade.

Tramp nije precizirao ko će učestvovati u pregovorima, da bi Iran potom poručio da trenutno ne pregovara sa SAD i da ne planira da to učini.

BBC navodi da je ova izjava iz Teherana izgleda iznervirala predsednika Amerike, koji je na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) napisao da je iransko rukovodstvo "neverovatno dvolično".

Tokom kasnijeg obraćanja novinarima u Beloj kući Tramp je insistirao je da se pregovori zaista vode.

- Oni se trenutno vode... ovo je poslednja šansa da (Iranci) potpišu dobar dokument - poručio je Tramp.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Tokom proteklog vikenda on je kazao da su "obimi" sporazuma dogovoreni i da će oni uključivati ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, ključnog plovnog čijom blokado je Iran izazvao skok cena nafte.

Teheran je više puta zatvarao ovaj moreuz za pomorski saobraćaj otkako su SAD i Izrael započeli napade na tu zemlju krajem februara.

"Ne želim da ubijam ljude"

Tokom obraćanja novinarima u predsedničkom avionu "Er fors uan" Tramp je u nedelju odbio da navede rok za postizanje sporazuma sa Teheranom.

- Videćemo kako će biti. Spremni smo da krenemo (u napad) kad god želimo... Ne želim da ubijam ljude - naveo je on.

1/9 Vidi galeriju Tankeri u Ormuskom moreuzu Foto: AMIRHOSSEIN KHORGOOEI/ ISNA NEWS/ISNA NEWS AGENCY, STR/AP

Tramp je dodao da su ga saudijski princ prestolonaslednik Mohamed bin Salman, koji je de fakto vladar tog kraljevstva, kao i američki partneri poput Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) i Katara, pozvali da odustane od vazdušnih udara tokom vikenda.

- Bili smo spremni da krenemo. Razlog zašto su tražili (odlaganje napada) je taj što misle da postoji dogovor. Postoji dogovor o Ormuskom moreuzu i biće dogovora o nuklearnom oružju - kazao je Tramp.

1/12 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp primio u Beloj kući saudijskog princa prestolonaslednika Mohameda bin Salmana Foto: Anna Rose Layden - Pool via CNP / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Evan Vucci/AP, Nathan Howard - Pool via CNP / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Značajno manje brodova prolazi Ormuskim moreuzom

Oko 20 odsto sirove nafte i tečnog prirodnog gasa (LNG) na globalnom nivou se u normalnim okolnostima transportuje Ormuskim moreuzom, a podaci o praćenju brodskog saobraćaja kompanije "Kpler" ukazuju na to da je komercijalna isporuka kroz moreuz usporena i da je svega 51 brod tu prošao između 30. jula i 2. avgusta.

Ovo je pad za oko 28 odsto u poređenju sa prethodna 4 dana, u kojima je zabeležen 71 prelazak kroz moreuz.

1/6 Vidi galeriju Osvetnički udari Amerike na Iran zbog pogibije američkih vojnika u Jordanu - 19.07.2026. godine Foto: screenshot apnews

Pregovori o okončanju sukoba SAD i Irana - uglavnom uz delovanje posrednika - propali su prošlog meseca, čime je okončan prekid vatre dogovoren u aprilu.

Tramp je više puta obećao da je kraj rata putem pregovora blizu, da bi se vazdušni udari potom nastavljali po principu "oko za oko".