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DVA PUTA U MARTU I TRIPUT U JULU

DVA PUTA U MARTU I TRIPUT U JULU

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Elektroenergetska mreža Kube se danas raspala po šesti put ove godine, dan nakon prethodnog kolapsa, a i dalje traju napori da ta karipska zemlja ruinirana američkom blokadom ponovo dobije struju.

CNN je, prenoseći saopštenje kubanske državne elektrodistribucije, javio da je do toga došlo u vreme američke blokade izvoza nafte na Kubu, te i za njene termocentrale koje su veoma stare, a time i ranjivije.

Kuba je godinama u energetskoj krizi koja se pogoršala u januaru otkako su SAD zarobile Nikolasa Madura, tadašnjeg predsednika Venecuele i dotle najbližeg saveznika Kube koji joj je izvozio naftu.

Potom je Vašington naterao novu vlast Venecuele da obustavi isporuke nafte Kubi.

1/7 Vidi galeriju Kuba - Restrikcije i nestašice nafte u Havani Foto: YAMIL LAGE / AFP / Profimedia

Izvoz nafte na Kubu je obustavio i Meksiko, takođe pod pritiskom SAD.

Kuba ima deset miliona stanovnika, bez struje je dva puta ostajala u martu i tri puta u julu.