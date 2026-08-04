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Od sve većeg broja stranih turista u kineskim gradovima i popularnosti trenda „Putovanje po Kini“ na društvenim mrežama, do rasta potražnje za kineskim proizvodima za rashlađivanje – letnja potrošnja u Kini ponovo privlači pažnju sveta. Prema anketi CGTN-a među korisnicima interneta širom sveta, 86,1 odsto ispitanika smatra da kineska letnja ekonomija ne podstiče samo domaću potrošnju, već pokazuje i kako veliko kinesko tržište stvara nove prilike za globalnu ekonomiju.

Kina je ove godine dodatno proširila bezvizni režim, unapredila pravila o bezviznom tranzitu i poboljšala usluge povraćaja poreza za strane putnike. Zahvaljujući tome, putovanje i kupovina u Kini postali su jednostavniji, a 74,1 odsto ispitanika navelo je da bi ovog leta želelo da poseti tu zemlju.

Sa daljim otvaranjem Kine, spontano putovanje u ovu zemlju postaje sve realnija mogućnost za strane turiste. To podstiče potrošnju u hotelijerstvu, ugostiteljstvu, saobraćaju i trgovini, ali svetu omogućava i da iz neposrednog iskustva upozna stvarnu, raznoliku i otvorenu Kinu. Čak 89,5 odsto ispitanika smatra da Kina kroz otvaranje deli sa svetom rezultate svog razvoja, dok 95,8 odsto ocenjuje da se od „svetske fabrike“ sve brže pretvara u „svetsko tržište“ koje podstiče globalnu potrošnju.

Istovremeno, klima-uređaji, ventilatori, ledomati i proizvodi za zaštitu od sunca ovog leta veoma su traženi na stranim tržištima. Broj porudžbina za mnoge proizvode naglo je porastao, a ponegde je velika potražnja dovela i do nestašica. Fleksibilni lanci snabdevanja, bolji kvalitet proizvoda i sposobnost brzog prilagođavanja potrebama potrošača pomažu kineskim kompanijama da inovacije pretvore u novu prednost na svetskom tržištu.

Prema rezultatima ankete, 80,1 odsto ispitanika smatra da kineske kompanije, oslanjajući se na celovit industrijski sistem i fleksibilne lance snabdevanja, brzo prepoznaju klimatske trendove i potrebe potrošača i unapređuju ponudu. Njih 91,2 odsto ocenjuje da raznovrsna primena i veliko kinesko tržište ubrzavaju uvođenje novih tehnologija i proizvoda na tržište i podstiču razvoj industrije u svetu. Osim toga, 88,2 odsto veruje da kineska letnja ekonomija unosi veću izvesnost i novu pokretačku snagu u globalne lance snabdevanja i svetsku ekonomiju.