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Ukrajinska vojska je noćas i rano jutros izvela veliki napad dronovima na Rusiju.

Kijev indiprendent prenosi navode sa ruskih Telegram kanala da je pogođena logistička i naftna infrastruktura u različitim regionima zemlje.

Fotografije i video snimci koje je lokalno stanovništvo objavilo na društvenim mrežama prikazuju gust crni dim koji se diže iz logističkog centra kompanije "Vajldberis" u gradu Čehovu u Moskovskoj oblasti, koji se nalazi oko 65 kilometara južno od Kremlja.

Ukrajinski dronovi su viđeni kako lete iznad grada pre napada.

Gubernator Moskovske oblasti Andrej Vorobjov izvestio je da je zabeleženo nekoliko napada dronova u industrijskoj zoni Novoselki.

On je naveo da je pet ljudi poginulo, a šest povređeno u napadu.

Kasnije tokom jutra, dim je viđen i iznad skladišta "Vajldberisa" u mestu Krasni Bor u Lenjingradskoj oblasti.

Grad se nalazi oko 33 kilometra jugoistočno od Sankt Peterburga, rodnog grada ruskog predsednika Vladimira Putina.

Gubernator Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko kasnije je naveo na Telegramu da su dronovi pogodili skladište u Krasnom Boru, ne navodeći čije je, a pres služba "Vajldberisa" je potvrdila da je njihov objekat pogođen.

1/7 Vidi galeriju Napad ukrajinskog drona skladište ruske kompanije "Vajldberis" blizu Sankt Peterburga, rodnog grada predsednika Vladimira Putina Foto: screenshot X

Region oko Sankt Peterburga, kao i Moskva, retko je bio meta ukrajinskih napada od početka ruske invazije na Ukrajinu zbog velike koncentracije ruskih sistema protivvazdušne odbrane (PVO) oko značajnih gradova.

Međutim, poslednjih meseci ukrajinski dronovi su pokazali da su u stanju da efikasnije prodru kroz rusku PVO, pogađajući razne ciljeve u visokozaštićenim gradovima, uključujući Moskvu i Sankt Peterburg.

Kako se ukrajinski napadi na rusku infrastrukturu sve više pojačavaju, kompanija "Vajldberis", koju često porede sa gigantom elektronske trgovine "Amazonom", bila je meta više vazdušnih udara na njene objekte tokom poslednjih nekoliko nedelja.

Ruski predsednik Vladimir Putin Foto: Vyacheslav Prokofyev/Pool Sputnik Kremlin

Ruski Forbs, pozivajući se na analitičara Sergeja Semka, objavio je da bi potencijalni gubici mogli da dostignu 215–280 milijardi rubalja (2,7–3,5 milijardi dolara).

"Vajldbris" na sajtu nudi raznu vojnu opremu, uključujući pancire i komponente za dronova.

1/3 Vidi galeriju Ukrajinski napad na Sankt Peterburg, rodni grad ruskog predsednika Vladiimira Putina Foto: STR/AP

Tatjana Kim, najbogatija žena u Rusiji koja je osnovala "Vajldberis", zajedno sa kompanijom našla se na meti međunarodnih sankcija zbog njenog doprinosa invaziji Rusije na Ukrajinu.

Kada je 2022. godine uvela sankcije toj kompaniji, Poljska je opisala "Vajldberis" kao "najvećeg poreskog obveznika u Ruskoj Federaciji".

1/4 Vidi galeriju Vladimir Putin Foto: Alexander Kazakov / Zuma Press / Profimedia, Alexander Kazakov / Sputnik / Profimedia

Ruski Telegram kanal Ostorožno novosti objavila je juče da je ta kompanija zabranila zaposlenima da donose pametne telefone na posao, dozvoljavajući im da koriste samo osnovne mobilne telefone.