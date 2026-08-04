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Danski pilot Rune Kindal, koji je juče poginuo tokom gašenja požara u Grčkoj, imao je 46 godina. Njegov stariji brat Tue Kindal ispričao je kako je Rune još kao dečak zavoleo letenje i kako je ceo život posvetio radu u vazduhu.

Kada su se juče iznad šuma zapadno od Atine sudarila dva helikoptera angažovana na gašenju požara, danski pilot izgubio je život.

Na snimku nesreće vidi se kako se dva helikoptera približavaju jedan drugom u vazduhu. Razdaljina između njih postajala je sve manja, a nakon sudara donji helikopter se zapalio i srušio.

Ljubav prema letenju još od detinjstva

Runeov brat Tue Kindal, koji je i sam privatni pilot, rekao je da su obojica zavolela letenje zahvaljujući ocu, koji ih je još kao decu vodio na vojni aerodrom Tirstrup i na aerodrom Brædstrup.

"Shvatio je da želi da mu pilotska kabina bude radno mesto", rekao je Tue Kindal.

Porodica Kindal ima trojicu braće i predstavlja treću generaciju jedriličara. Sva trojica su još od malih nogu letela sa ocem.

"Moj brat i ja smo mnogo leteli. I ja letim ceo život", rekao je.

Braća su upisala fakultete. Tue je završio geodeziju, Rune je studirao elektrotehniku, smer slaba struja, dok je treći brat Kare takođe postao geometar, kao i njihov otac.

Ipak, želja za letenjem bila je jača. Rune je napustio fakultet kako bi ostvario san i postao pilot helikoptera.

Kasnije je otišao u Vankuver, gde je radio na poslovima vezanim za drvnu i rudarsku industriju. Brat ga opisuje kao veoma međunarodno orijentisanu osobu.

Rune je poslednjih 20 godina radio kao pilot helikoptera i, prema rečima brata, potpuno se posvetio misijama gašenja požara.

Verovao je da je gašenje požara bezbednije

Tokom karijere obavljao je različite poslove. Živeo je u gradu Teras u kanadskoj provinciji Britanska Kolumbija.

Zimi je radio u heliskiingu, prevozeći skijaše helikopterom na planinske vrhove.

"Prestao je da radi taj posao jer je bio previše opasan", rekao je njegov brat.

Nakon toga se potpuno posvetio gašenju požara, poslu koji mu je omogućavao da radi mesec dana, a zatim ima mesec dana odmora.

"Zapravo je smatrao da je gašenje požara veoma bezbedan posao za pilota", rekao je Tue Kindal.

Nažalost, sudar dva helikoptera završio se tragično. Osim Runea Kindala, život je izgubio i grčki koordinator leta, dok uzrok nesreće još nije utvrđen.

Poslednja fotografija pred tragediju

Brat je rekao da je sa Runeom razgovarao samo dan pre tragedije. Tada mu je poslao fotografiju helikoptera kojim je trebalo da leti.

"Bio je veoma ponosan što upravlja ovim nešto većim i snažnijim helikopterom", ispričao je.

Prema njegovim rečima, Rune je bio izuzetno sposoban i cenjen pilot. Znanje koje je stekao tokom studija elektrotehnike koristio je za osmišljavanje novih i praktičnih rešenja u upravljanju helikopterima.

Kada je dostigao 5.000 sati leta bez ijedne nesreće, dobio je priznanje kanadskih vazduhoplovnih vlasti, koje se dodeljuje pilotima sa takvim rekordom.

"Tu nagradu je poklonio našoj majci. I danas stoji na kaminu u njenoj kući u Fredericiji", rekao je njegov brat.