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Teheran je odustao od planova da napadne tri objekta na ukrajinskoj teritoriji kao odgovor na ukrajinski udar na iranski brod u Kaspijskom moru nakon što se Kijev izvinio.

To je rekao Mohsen Rezai, vojni savetnik iranskog vrhovnog vođe.

On je rekao da Ukrajina mora biti pozvana na odgovornost za svoje postupke, piše agencija Fars.

Ranije je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei izjavio da Teheran ima dokaze da je udar ukrajinskih oružanih snaga na iranski brod bio nameran, uprkos uveravanjima Kijeva o suprotnom.

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