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Šerif Kris Nanos iz kancelarije šerifa okruga Pima prvi put je javno govorio o odluci da policija objavi dva pisma sa zahtevom za otkupninu povezana sa nestankom 84-godišnje Nensi Gutri. Istraga njenog nestanka sada je ušla u šesti mesec.

U video-obraćanju objavljenom 1. avgusta, Nanos je rekao da se nada da će objavljivanje pisama podstaći nekoga da se javi sa informacijama koje bi mogle pomoći u rasvetljavanju slučaja.

"Videli smo šta se govori u javnosti i smatrali smo da je vreme da objavimo tačne informacije. Istražitelji veruju da se u ovim pismima nalaze detalji koji bi mogli nekoga da podsete na određene izraze, stil pisanja ili način na koji su sastavljena. Možda će neko prepoznati ko je mogao da ih napiše", rekao je Nanos.

Dodao je da istražitelji u pismima vide više elemenata koji su od velikog značaja za istragu.

"Nadamo se da će objavljivanje originalnih pisama izazvati reakciju javnosti", poručio je.

Objavljena dva pisma otmičara

Policija je 31. jula objavila kompletan sadržaj dva pisma koja su 2. februara, dan nakon otmice Nensi Gutri iz njenog doma u Taksunu u Arizoni, poslata pojedinim medijima, među kojima je bila i lokalna televizija KOLD-TV 13 News. Drugo pismo poslato je 6. februara.

Prvo pismo bilo je upućeno ćerki nestale žene, voditeljki Savani Gutri.

"Zdravo Savana. Imamo tvoju majku Nensi. Bezbedna je, ali uplašena. Držaćemo je zbog otkupnine i biće puštena nepovređena kada novac bude isplaćen", navodi se u pismu.

Drugo pismo bilo je upućeno celoj porodici Gutri i bilo je znatno kraće. U njemu pošiljalac tvrdi da je Nensi umrla nenamerno.

"Nismo u potpunosti shvatili koliko je njeno fizičko stanje ozbiljno. Nikada nismo nameravali da joj naudimo. Umrla je ubrzo nakon što je odvedena. Verujemo da je uzrok bio povezan sa srcem. Sahranjena je negde u prirodi. Ništa što biste učinili ne bi promenilo ishod. Želimo da vaša porodica ovo zna i nadamo se da ćete pronaći mir. Iskreno nam je žao", piše u drugom pismu.

Policija: Neko zna istinu

Šerif Nanos naglasio je da je istraga i dalje veoma aktivna i da je porodica Gutri unapred obaveštena da će pisma biti objavljena.

"Verujemo da neko zna nešto. Nadamo se da će objavljivanje ovih informacija podstaći nekoga da nam se javi", rekao je.

Dodao je da je policija već primila veliki broj dojava, ali da mnogi i dalje oklevaju da progovore.

"Neko zna ko je ova osoba. Neko zna nešto i želimo da nas pozove", poručio je.

Prema njegovim rečima, pred istražiteljima je i dalje mnogo posla.

"Uradili smo mnogo, ali nas čeka još mnogo rada. Analiziramo forenzičke dokaze, hiljade video-snimaka i fotografija, kao i desetine hiljada dojava koje su nam stigle", rekao je Nanos.

Porodica nije osumnjičena, nagrada povećana na milion dolara

Nanos se osvrnuo i na kritike koje su se pojavile u javnosti zbog istrage i pojasnio da činjenica da su pojedinci bili predmet pretresa ili razgovora sa policijom ne znači da su oslobođeni sumnje.

"Izvršili smo nekoliko pretresa i razgovarali sa određenim osobama. Ako nas dokazi vode dalje, nastavljamo tim putem. To ne znači da su te osobe isključene iz istrage, već samo da nas dokazi trenutno vode u drugom pravcu", objasnio je.

Posebno je naglasio da Savana Gutri i njena porodica nisu i nikada nisu bili osumnjičeni.

"Oni nisu osumnjičeni. Oni su žrtve jednog veoma strašnog zločina", rekao je.

Savana Gutri se 1. avgusta oglasila na Instagramu emotivnom porukom u kojoj je ponovo zamolila javnost za pomoć.

"Molimo za pomoć. Očajni smo. Potrebno nam je da se neko javi. Neko nešto zna. Neko prepoznaje rukopis iz pisama sa zahtevom za otkupninu. Neko je primetio da se neko ponaša drugačije, čudno ili zabrinjavajuće", napisala je.

Dodala je da razume da se pojedini ljudi možda plaše ili osećaju unutrašnji sukob, ali je poručila da postoji način da anonimno dostave informacije i učine pravu stvar.

Federalni istražni biro (FBI) ponudio je nagradu od 100.000 dolara za informacije koje bi dovele do pronalaska Nensi Gutri ili hapšenja odgovornih, dok su Savana Gutri i njena porodica ponudili dodatnih milion dolara za korisne informacije.





Tramp uključio federalne službe u istragu

Nekoliko dana nakon otmice Nensi Gutri, američki predsednik Donald Tramp saopštio je da je naložio svim saveznim službama za sprovođenje zakona da se stave na raspolaganje porodici i lokalnim istražiteljima kako bi pomogle u rasvetljavanju slučaja. Tom prilikom razgovarao je i sa voditeljkom Savanom Gutri, obećavši da će savezna vlada pružiti svu raspoloživu pomoć u potrazi za njenom majkom, o čemu je Kurir već pisao.

"Izdao sam nalog da sve federalne službe za sprovođenje zakona odmah budu u potpunosti na raspolaganju porodici i lokalnim organima", poručio je tada Tramp.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL