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Španski premijer Pedro Sančez suočava se sa oštrim kritikama dela evropskih lidera zbog migracione politike nakon prošlonedeljne krize u španskoj enklavi Seuti u severnoj Africi, gde je u kratkom periodu stiglo između 50.000 i 60.000 migranata, prenosi danas AP.

Prema podacima španskih i marokanskih vlasti, više od 80 migranata je poginulo tokom pokušaja prelaska u Seutu, uključujući osobe koje su se utopile ili stradale u stampedu prilikom pokušaja prelaska granične prepreke.

Većina migranata se ubrzo vratila u Maroko.

Kriza u Seuti ponovo je otvorila duboke podele unutar Evropske unije oko migracione politike.

U otvorenom pismu koje su potpisala 22 evropska lidera, od Finske do Malte, navedeno je da je nedavni događaj predstavljao "napad na naš sistem migracija i azila", uz pozive na jačanje kontrola na morskim, vazdušnim i kopnenim granicama.

1/11 Vidi galeriju Najezda migranata iz Maroka u špansku Seutu Foto: STR/AP, Antonio Sempere/AP, MOHAMED SIALI/EFE, Reduan Dris/EFE, Reduan Dris/EFE

Lideri su kritikovali odluku španskog suda prema kojoj migranti koji stignu morskim putem ne mogu biti automatski deportovani bez sprovedenog postupka, za razliku od onih koji ilegalno pređu fizičku granicu ili ogradu.

Sančez je odbacio kritike i ocenio da su potezi njegove vlade pogrešno predstavljeni.

On je naveo da su krijumčari ljudi odluku suda iskoristili kako bi ubedili hiljade migranata da pokušaju prelazak granice plivanjem oko ograde.

U odgovoru evropskim liderima, Sančez je podsetio da je Španija, u znak solidarnosti s EU, prihvatila migrante koji su 2021. godine stigli u istočnoevropske zemlje preko Belorusije, kao i migrante koji su 2023. pristigli na italijansko ostrvo Lampeduza.

1/6 Vidi galeriju Pedro Sančez, premijer Španije Foto: J. J. Guillen/EFE, EPA-EFE/Chema Moya, Profimedia

Italijanska premijerka Đorđa Meloni najdirektnije je kritikovala Sančeza i najavila da će Italija pojačati kontrole vazdušnih i pomorskih granica sa Španijom. Sančez je njen stav ocenio kao suprotan evropskom i humanitarnom pravu, kao i principima solidarnosti u EU.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen najpre je izrazila zabrinutost zbog situacije u Seuti i pozvala na dodatno jačanje spoljne granice EU, ali je kasnije uputila pismo podrške Sančezu i njegovom odgovoru na krizu.