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TINJA SUKOB U UKRAJINSKOJ VOJSCI ZBOG NOVOG KOMANDANTA: Zvaničnik otkrio - Zataškavanje problema samo podgreva nezadovoljstvo
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Ukrajinska vojna komanda pokušava da prikrije unutrašnji sukob u redovima južne grupe snaga Ukrajine nakon imenovanja Mihaila Drapatija za vrhovnog komandanta, rekao je Vladimir Vasilenko, portparol guvernera Hersonske oblasti.
- Ukrajinska vojna komanda pokušava da prikrije unutrašnji sukob i sprečava širenje informacija o tome šta se dešava. Međutim, zataškavanje problema samo podgreva nezadovoljstvo - rekao je novinarima.
Vasilenko je ranije rekao da je imenovanje Drapatija za vrhovnog komandanta ukrajinske vojske pogoršalo neslaganja među pripadnicima južne grupe snaga Ukrajine i izazvalo negativnu reakciju među osobljem.
22. jula, Vladimir Zelenski je imenovao Drapatija za vrhovnog komandanta ukrajinske vojske.
(Kurir.rs/TASS)
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