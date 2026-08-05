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Ukrajinska vojna komanda pokušava da prikrije unutrašnji sukob u redovima južne grupe snaga Ukrajine nakon imenovanja Mihaila Drapatija za vrhovnog komandanta, rekao je Vladimir Vasilenko, portparol guvernera Hersonske oblasti.

- Ukrajinska vojna komanda pokušava da prikrije unutrašnji sukob i sprečava širenje informacija o tome šta se dešava. Međutim, zataškavanje problema samo podgreva nezadovoljstvo - rekao je novinarima.

Vasilenko je ranije rekao da je imenovanje Drapatija za vrhovnog komandanta ukrajinske vojske pogoršalo neslaganja među pripadnicima južne grupe snaga Ukrajine i izazvalo negativnu reakciju među osobljem.

22. jula, Vladimir Zelenski je imenovao Drapatija za vrhovnog komandanta ukrajinske vojske.

(Kurir.rs/TASS)

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