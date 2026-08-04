Slušaj vest

Ruski vojnik je danas otvorio vatru na svoje kolege u Sevastopolju, gradu na Krimu koji je pod kontrolom Rusije, ubivši jednog vojnika i ranivši drugog.

Skaj njuz prenosi da je to objavio gubernator Mihail Razvožajev, kojeg je na čelo anektiranog poluostrva postavila Moskva.

Razvožajev je naveo da je vojnik potom okrenuo oružje ka civilima i ubio još troje ljudi.

- Napadač je uhapšen - kazao je Razvožajev.

ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Ukrajinski medij Junajted24medija objavio je na svom nalogu na društvenoj mreži X da je, nakon otvaranja vatre na vojnike, napadač nastavio smrtonosni pohod u selu Hmelnicke i da je pored četvoro ubijenih ranjeno još četvoro ljudi.

Na istoj društvenoj mreži pojavili su se i navodi da je napad izvršen automatskim oružjem i da su među civilima ubijena dva muškarca stara 71 i 59 godina, kao i 64-godišnja žena.

I sam Razvožajev je u međuvremenu potvrdio da su ubijeni civili imali toliko godina.

- Hitne službe, istražitelji i forenzički stručnjaci trenutno su na licu mesta. Utvrđuju se sve okolnosti i uzroci incidenta. Molim sve da ostanu mirni i da veruju samo zvaničnim informacijama. Molim vas da ne širite neproverene glasine - poručio je Razvožajev.

(Kurir.rs/Sky News/Preveo i priredio: N. V./Foto: Ilustracija)

Ne propustitePlanetaOVO JE NEBO IZNAD KRASNOG BORA KOD PUTINOVOG RODNOG GRADA! Ruska kompanija u panici, zabranila radnicima smart telefone, SNIMAK trenutka udara ukrajinskog drona
Screenshot 2026-08-04 092047 copy.png
Planeta"NAŽALOST, UKRAJINA NIKADA NEĆE UĆI U NATO" Zalužni kaže da bi Kijev uz primenu standarda Alijanse dostigao tek polovinu snage ruske vojske, pomenuo alternativu
Valerii Zaluzhnyi Valerij Zalužnji
Planeta(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) DRON PAO NA PREPUNU PLAŽU, IMA MRTVIH! Među poginulima i DECA! Horor u blizini PUTINOVE velike palate, ranjeno 40 ljudi! (FOTO)
dron.png
PlanetaBELORUSIJA GOMILA TRUPE BLIZU UKRAJINSKE GRANICE! Lukašenko izdao naređenje: "Svi koji ne znaju da rade - u vojsku i na južnu granicu" (FOTO)
profimedia-1036431964.jpg