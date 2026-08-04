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Ruski vojnik je danas otvorio vatru na svoje kolege u Sevastopolju, gradu na Krimu koji je pod kontrolom Rusije, ubivši jednog vojnika i ranivši drugog.

Skaj njuz prenosi da je to objavio gubernator Mihail Razvožajev, kojeg je na čelo anektiranog poluostrva postavila Moskva.

Razvožajev je naveo da je vojnik potom okrenuo oružje ka civilima i ubio još troje ljudi.

- Napadač je uhapšen - kazao je Razvožajev.

1/15 Vidi galeriju ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Ukrajinski medij Junajted24medija objavio je na svom nalogu na društvenoj mreži X da je, nakon otvaranja vatre na vojnike, napadač nastavio smrtonosni pohod u selu Hmelnicke i da je pored četvoro ubijenih ranjeno još četvoro ljudi.

Na istoj društvenoj mreži pojavili su se i navodi da je napad izvršen automatskim oružjem i da su među civilima ubijena dva muškarca stara 71 i 59 godina, kao i 64-godišnja žena.

I sam Razvožajev je u međuvremenu potvrdio da su ubijeni civili imali toliko godina.

- Hitne službe, istražitelji i forenzički stručnjaci trenutno su na licu mesta. Utvrđuju se sve okolnosti i uzroci incidenta. Molim sve da ostanu mirni i da veruju samo zvaničnim informacijama. Molim vas da ne širite neproverene glasine - poručio je Razvožajev.