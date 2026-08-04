Slušaj vest

Na obali Dunava, na mestu gde je u ponedeljak detonirana stena Parđoja (Pârjoaia), nastavljeni su radovi na punjenju barži kamenjem.

Reč je o pripremama za drugu fazu plana rumunskih vlasti, čiji je cilj povećanje protoka Dunava prema nuklearnoj elektrani Černavoda.

Prvi rezultati operacije su ohrabrujući. Nakon uklanjanja stene, nivo Dunava kod Černavode porastao je, saopštio je vršilac dužnosti ministra odbrane Rumunije Radu Miruca.

"Nivo Dunava je tokom noći porastao za oko dva centimetra, nakon što je tokom jučerašnjeg dana zabeležena blaga stabilizacija, a zaustavljen je trend opadanja vodostaja u području Černavode", saopštila je u utorak i rumunska kompanija "Apele Române".

Cilj je da se obezbedi dovoljno vode za nuklearnu elektranu

Prema prognozi Nacionalnog instituta za hidrologiju i upravljanje vodama, nivo Dunava bi narednih dana mogao da opada za dva do tri centimetra dnevno. To znači da bi do 9. avgusta vodostaj kod Černavode mogao da dostigne minus 233 centimetra, odnosno da padne za ukupno 15 centimetara za šest dana.

1/5 Vidi galeriju Rekordno nizak vodostaj Dunava poremetio je plovidbu i turizam. Kruzeri su ostali zaglavljeni severno od Budimpešte, a turističke vožnje su obustavljene. Foto: Nicolae Dumitrache/AP

Na tako niskom vodostaju rad drugog bloka nuklearne elektrane mogao bi da bude ozbiljno ugrožen.

Zbog toga vlasti pokušavaju da nadoknade očekivani pad preusmeravanjem dela vode sa kanala Bala na tok Starog Dunava, odakle se elektrana snabdeva vodom za hlađenje.

"Operacije na terenu izuzetno su složene. Krajnji cilj je da se deo protoka Dunava preusmeri sa rukavca Bala na Stari Dunav i da se nivo reke u zoni elektrane poveća za 10 do 12 centimetara", navodi se u saopštenju kompanije "Apele Române".

U operaciji učestvuju Vojska Rumunije, Nacionalni institut za hidrologiju i upravljanje vodama, Uprava za plovidbu Donjim Dunavom i Rumunske ratne mornaričke snage.

Sledeća faza je potapanje barži

Prva faza plana završena je u ponedeljak, kada je vojska uspešno detonirala stenu Parđoja, prirodnu prepreku koja je usmeravala veći deo vode u kanal Bala.

Snimci eksplozije obišli su svet, a preneli su ih brojne međunarodne novinske agencije i mediji.

Druga faza podrazumeva potapanje više barži kako bi se ograničio dotok vode u kanal Bala i povećao protok prema Starom Dunavu, iz kojeg se snabdeva nuklearna elektrana Černavoda.

Barže će biti napunjene kamenjem koje je ostalo nakon detonacije stene.

Celom operacijom rukovodi kompanija "Apele Române", a mesta na kojima će barže biti potopljene već su određena. Trenutno se razmatra najbolji način izvođenja radova.

"Sa tehničke strane, preporuka stručnjaka je da se barže potapaju postepeno, jedna po jedna, kako bi mogao da se prati efekat svake pojedinačne faze", objasnila je Anamarija Agiju iz kompanije "Apele Române" za G4Media.

Paralelno sa tim, Uprava za plovidbu Donjim Dunavom nastavlja radove na iskopavanju i produbljivanju korita Starog Dunava.

Prvi efekti plana bili su vidljivi već u ponedeljak, neposredno nakon detonacije.