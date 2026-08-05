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Grčka policija uhapsila je brata zamenika gradonačelnika grada Mandre nakon što je probio blokadu puta koji je bio zatvoren zbog pada helikoptera koji su se sudarili tokom gašenja požara.

- Put je zatvoren na mestu događaja jer se smatra mestom nesreće i mora ostati nepromenjen dok se ne završi istraga koju sprovodi Grčka nacionalna policija (ELAS) - saopštila je policija.

Muškarac je ne samo probio blokadu puta, već je i udario svojim automobilom u olupinu helikoptera.

Nakon ovog razvoja događaja, tim iz Direkcije za krivične istrage poslat je na područje kako bi fotografisao mesto gde je automobil udario u olupinu letelice.

Brat zamenika gradonačelnika uhapšen je i optužen za nepoštovanje naređenja i neovlašćeni ulazak.

(Kurir.rs/Protothema)

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