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Ruske vlasti pokrenule su upravni postupak protiv opozicionog političara Borisa Nadeždina, optužujući ga za učešće u aktivnostima "nepoželjne organizacije", saopštila je pres služba moskovskih sudova.

Postupak je pokrenut zbog intervjua koji je Nadeždin dao portalu Meduza, koji je u Rusiji proglašen za "nepoželjnu organizaciju". Intervju je objavljen na Jutjub kanalu tog medija 14. jula.

Za učešće u aktivnostima "nepoželjne organizacije" prema članu 20.33 Zakona o administrativnim prekršajima Rusije predviđena je novčana kazna do 15.000 rubalja.

Od kandidata za Dumu do odlaska iz Rusije

Sredinom juna 2026. godine Boris Nadeždin podneo je dokumentaciju za kandidaturu kao nezavisni kandidat na izborima za Državnu dumu, donji dom ruskog parlamenta, i počeo da prikuplja potpise podrške.

Ministarstvo pravde Rusije ga je 10. jula proglasilo "stranim agentom", a tri dana kasnije je priveden. Protiv njega je tada pokrenut postupak zbog navodnog isticanja "ekstremističkih simbola", nakon što je objavio fotografiju Alekseja Navaljnog, zbog čega je kasnije kažnjen novčanom kaznom od 1.000 rubalja.

Istovremeno mu je bila izrečena zabrana napuštanja Rusije, dok su status "stranog agenta" i izrečena kazna značili da više nije mogao da učestvuje na izborima.

Međutim, u video-poruci objavljenoj iz Pariza 3. avgusta, Nadeždin je saopštio da je napustio Rusiju

(Kurir.rs/Meduza)

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