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Ukrajinski operateri bespilotnih letelica iz sastava Nacionalne garde uništili su ruski višecevni raketni sistem BM-27 Uragan, koji je bio natovaren raketama i kretao se ka vatrenom položaju u sektoru Novopavlivka, u Donjeckoj oblasti.

Jedinica Lasar's Group objavila je 3. avgusta snimak napada i saopštila da je operacija izvedena početkom jula, nakon što su njeni obaveštajni analitičari identifikovali područje koje ruske snage koriste za raspoređivanje raketne artiljerije.

Dva udara dronovima izazvala snažnu eksploziju

Nakon prikupljenih obaveštajnih podataka, posade udarnih dronova upućene su na lokaciju gde su uočile sistem BM-27 Uragan dok je prevozio municiju i kretao se ka planiranom mestu za lansiranje.

Na objavljenom snimku vidi se kako bespilotne letelice pogađaju vozilo u dva navrata. Posle udara izbio je požar, koji je izazvao detonaciju raketa pre nego što je posada uspela da rasporedi sistem na vatreni položaj.

Na snimku se takođe vidi kako više raketa nekontrolisano poleće iz lansera gotovo horizontalno, dok se vatra širi čitavim vozilom.

Šta je BM-27 Uragan?

BM-27 Uragan je sovjetski višecevni raketni sistem kalibra 220 milimetara namenjen za gađanje ljudstva, oklopnih vozila, vojnih položaja i drugih ciljeva.

Standardnu municiju čine visokoeksplozivne razorno-fragmentacione rakete 9M27F i kasetne rakete 9M27K.

Sistem nosi ukupno 16 raketa i može da gađa ciljeve na udaljenosti do približno 35 kilometara. Takođe je sposoban da daljinski postavlja protivpešadijske i protivtenkovske mine.

Lasar's Group je jedinica Nacionalne garde Ukrajine specijalizovana za upotrebu bespilotnih letelica protiv ruske vojne tehnike i izviđačkih dronova.