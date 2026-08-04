DOBRA VEST, DUNAV KONAČNO RASTE! MAĐAR: DELILI NAS MILIMETRI OD GAŠENJA NUKLEARKE! Slave i Rumuni, uspela kontrolisana eksplozija, vodostaj veći za 2 cm (FOTO)
Mađarski premijer Peter Mađar je izjavio danas da su tu zemlju "milimetri delili" od toga da tokom protekle noći obustavi rad nuklearne elektrane Pakš, misleći na nivo vodostaja Dunava.
- Oko 1.30 časa ujutru bili smo na nekoliko milimetara od potpunog gašenja elektrane Pakš, ali je onda nivo vode prestao da pada i do jutra je porastao za 1,5 centimetara. Poslednja turbina trenutno bezbedno radi - objavio je Mađar na društvenim mrežama.
Ova nuklearka već radi smanjenim kapacitetom od nešto više od deset odsto nakon što je Dunav pao na rekordno nizak nivo, što je onemogućilo njeno pravilno hlađenje.
Ministar energetike Ištvan Kapitanji kazao je danas da je niz mera za uštedu energije uspeo da smanji potrošnju energije kako bi se mreža održala bezbednom.
Britanski list navodi da je i u Rumuniji vlada "proslavila" porast nivoa vode od dva centimetra nakon jučerašnje spektakularne kontrolisane eksplozije, čiji je cilj bio da se preusmeri tok Dunava kako bi se hladila nuklearna elektrana Černavoda.
Direktor rumunske nuklearke je lokalnim medijima rekao da bi to trebalo da pomogne u održavanju postrojenja u radu tokom narednih nekoliko dana, ali da su danas planirane dodatne intervencije, sa planovima da se potope stare barže kako bi se dodatno preusmerio tok vode.
Očekuje se da će temperature danas ponovo preći 40 stepena Celzijusa u većim delovima Rumunije.
(Kurir.rs/The Guardian/Preveo i priredio: N. V.)