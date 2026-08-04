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Mađarski premijer Peter Mađar je izjavio danas da su tu zemlju "milimetri delili" od toga da tokom protekle noći obustavi rad nuklearne elektrane Pakš, misleći na nivo vodostaja Dunava.

Gardijan navodi da nizak vodostaj Dunava i dalje predstavlja izazov za zemlje jugoistočne Evrope.

- Oko 1.30 časa ujutru bili smo na nekoliko milimetara od potpunog gašenja elektrane Pakš, ali je onda nivo vode prestao da pada i do jutra je porastao za 1,5 centimetara. Poslednja turbina trenutno bezbedno radi - objavio je Mađar na društvenim mrežama.

Ova nuklearka već radi smanjenim kapacitetom od nešto više od deset odsto nakon što je Dunav pao na rekordno nizak nivo, što je onemogućilo njeno pravilno hlađenje.

1/10 Vidi galeriju Mađarski premijer Peter Mađar se u Briselu sastao s Ursulom fon der Lajen, predsednicom Evropske komisije Foto: Virginia Mayo/AP

Ministar energetike Ištvan Kapitanji kazao je danas da je niz mera za uštedu energije uspeo da smanji potrošnju energije kako bi se mreža održala bezbednom.

Mađarska nuklearna elektrana Pakš Foto: TAMAS SOKI/MTI

Britanski list navodi da je i u Rumuniji vlada "proslavila" porast nivoa vode od dva centimetra nakon jučerašnje spektakularne kontrolisane eksplozije, čiji je cilj bio da se preusmeri tok Dunava kako bi se hladila nuklearna elektrana Černavoda.

1/5 Vidi galeriju Pad vodostaja Dunava u Mađrskoj zbog suše Foto: Zoltan Mathe/MTI, CSABA KRIZSAN/MTI

Direktor rumunske nuklearke je lokalnim medijima rekao da bi to trebalo da pomogne u održavanju postrojenja u radu tokom narednih nekoliko dana, ali da su danas planirane dodatne intervencije, sa planovima da se potope stare barže kako bi se dodatno preusmerio tok vode.

Rumunska nuklearna elektrana Černavoda Foto: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Očekuje se da će temperature danas ponovo preći 40 stepena Celzijusa u većim delovima Rumunije.