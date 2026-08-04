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Na društvenim mrežama objavljen je snimak za koji se navodi da prikazuje napad ruskog FPV drona na civila u Hersonu.

Prema navodima policije Hersonske oblasti, napad se dogodio oko 6.30 časova ujutru na pijaci hrane u delu grada koji se smatra relativno bezbednim.

Kako tvrde ukrajinske vlasti, meta napada bio je prodavac (52) Jurij. Navodi se da ga je FPV dron pratio, a zatim napao i ranio.

Na objavljenom snimku mogu se videti trenuci neposredno pre napada u blizini pijace.

Policija Hersona tvrdi da je operater drona mogao jasno da vidi da je reč o civilu, zbog čega ovaj napad ocenjuje kao nameran napad na civilno stanovništvo i navodni ratni zločin.

Ukrajinske vlasti takođe navode da su ovakvi napadi bespilotnim letelicama u Hersonu česti i da se događaju gotovo svakodnevno.

Na društvenim mrežama objavljen je snimak za koji se tvrdi da prikazuje trenutak kada je FPV dron napao 52-godišnjeg prodavca na pijaci u Hersonu. Sve se odigralo za svega nekoliko sekundi. Foto: x/Zarina Zabrisky

Ruska strana se za sada nije oglasila povodom ovog snimka niti je nezavisno potvrđena autentičnost navoda ukrajinske policije.

Oglasila se Hersonska policija

Kako prenosi Kijev Post, Žrtva, 52-godišnji prodavac na lokalnoj pijaci, preživeo je napad.

Prema podacima Vojne uprave grada Hersona, zadobio je povrede od eksplozije. Nacionalna policija Ukrajine saopštila je da je hospitalizovan sa eksplozivnim povredama, ranama od gelera i potresom mozga.

"Ovako se Rusi bore. Oni namerno love civile", saopštila je policija.

(Kurir.rs/TheKyivPost/Aleksandar Vulić)

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