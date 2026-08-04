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Usred poremećaja izazvanih ratom između Sjedinjenih Američkih Država i Irana na Bliskom istoku, jemenska pobunjenička grupa Huti saopštila je da je izvela napad na aerodrom Nadžran u Saudijskoj Arabiji.

Pozivajući se na saopštenje grupe koju podržava Iran, AFP i Rojters preneli su da su Huti gađali saudijski aerodrom. U saopštenju objavljenom na Telegramu navodi se da je bespilotna letelica pogodila "osetljivu metu".

Portparol vojnih snaga Huta Jahja Sari izjavio je da su "uspešno pogodili osetljivu metu saudijskog neprijatelja na aerodromu Nadžran upotrebom drona", dodajući da je napad na aerodrom na jugu Saudijske Arabije izveden "kao odgovor na narušavanje vazdušnog prostora provincija Sada i Hadža od strane saudijskih bespilotnih letelica".

Ponovna eskalacija tenzija između Huta i Saudijske Arabije

Tenzije između Huta i Saudijske Arabije ponovo su porasle nakon što je jemenska pobunjenička grupa optužila Rijad da je bombardovao aerodrom u Sani kako bi sprečio povratak lidera Huta sa sahrane iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija.

1/20 Vidi galeriju ajatolah Ali Hamnei Foto: Iranian Supreme Leader's Office /Iranian Supreme Leader's Office

Nakon te eskalacije, koja predstavlja prvi ozbiljniji sukob od primirja iz 2022. godine, Huti su izveli napade na postrojenja saudijske državne naftne kompanije Aramko.

Prema njihovim tvrdnjama, napadi su doveli i do obustave rada proizvodnog postrojenja u Džazanu, što predstavlja ozbiljan udarac za Saudijsku Arabiju usred poremećaja u pomorskom saobraćaju kroz Ormuski moreuz izazvanih ratom između SAD i Irana.

Situacija se dodatno zaoštrila nakon što su Huti saopštili da će blokirati prolazak trgovačkih brodova povezanih sa Saudijskom Arabijom kroz moreuz Bab el Mandeb, poznat i kao "Kapija suza", koji je postao posebno važan za izvoz saudijske nafte zbog blokade Ormuskog moreuza.

Portparol Huta Jahja Sari izjavio je i da je grupa "izvela vojnu operaciju protiv saudijskog naftnog tankera NCC Ghazal zbog kršenja zabrane plovidbe" koju su Huti uveli za saudijske brodove 28. jula.

Ovaj napad usledio je nakon tvrdnji Huta da su u Crvenom moru gađali dva saudijska naftna tankera – "Encelia" i "Layla".

Kao odgovor na ove pretnje, Saudijska Arabija izvela je napade na položaje Huta i formirala pomorsku koaliciju radi zaštite ključnih brodskih ruta.

Dugogodišnji sukob

Sukob između Rijada i pobunjeničke grupe koju podržava Iran traje još od građanskog rata u Jemenu.

Od 2014. godine Huti ratuju protiv koalicije predvođene Saudijskom Arabijom, koja podržava međunarodno priznatu vladu Jemena.

Nakon što su Huti 2015. godine zauzeli glavni grad Sanu, zalivska koalicija predvođena Saudijskom Arabijom pokrenula je vazdušne napade i nastojala da ekonomski izoluje Jemen, uz obaveštajnu podršku Sjedinjenih Američkih Država.