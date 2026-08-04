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Više putnika povređeno je nakon što je avion kompanije Er Indija, koji je leteo iz Tajlanda ka Indiji, upao u snažnu turbulenciju, usled čega je došlo do naglog gubitka visine.

Avion na letu iz Puketa za Nju Delhi naišao je na turbulenciju tokom prilaska za sletanje, ali je bezbedno sleteo oko 11 časova po lokalnom vremenu.

Kompanija Er Indija nije saopštila koliko je ljudi povređeno, ali lokalni mediji navode da je povređeno dvoje članova posade i deset putnika. Svi su prevezeni u medicinski centar na aerodromu radi pregleda.

"Er Indija potvrđuje da je let AI2379, koji je 4. avgusta saobraćao na relaciji Puket – Delhi, tokom leta naišao na kratkotrajan događaj izazvan turbulencijom, što je dovelo do privremene promene visine leta", saopštio je portparol kompanije.

Dodao je da je avion bezbedno sleteo u Delhi i da su svi putnici i članovi posade napustili letelicu.

Ambulantna vozila dočekala avion

Na fotografijama sa aerodroma vide se vozila hitne pomoći parkirana pored terminala, dok pojedini putnici napuštaju avion u invalidskim kolicima, a neki imaju zavoje na glavi.

Prema podacima platforme Flightradar24, avion je izgubio visinu neposredno pre sletanja u indijsku prestonicu.

Iz kompanije su naveli da nije bilo teško povređenih.

"Manji broj putnika i članova posade sa lakšim povredama upućen je u medicinsku ustanovu na aerodromu radi preventivnih pregleda i pružanja neophodne pomoći", saopštila je Er Indija.

Kompanija je dodala da su bezbednost i dobrobit putnika apsolutni prioritet, kao i da u potpunosti sarađuje sa nadležnim organima koji istražuju incident.

Putnik opisao dramatične trenutke

Jedan od putnika, koji je želeo da ostane anoniman, ispričao je za indijsku novinsku agenciju ANI kako je izgledao trenutak kada je avion upao u turbulenciju.

"Leteli smo oko sat i po. Bilo je rano jutro i većina nas je spavala. Odjednom se avion nagnuo i tako se ljuljao dva do tri minuta", rekao je.

On je naveo da je povređeno više ljudi, uključujući i jednu bebu.

"Povređeno je između 15 i 20 putnika. Jedna beba je povređena. Ja sam povredio donji deo leđa, a moj brat rame i leđa", ispričao je putnik.

Dodao je da će više detalja biti poznato nakon završetka medicinskih izveštaja.